Un voraz incendio arrasó una vivienda en Abasto y una familia pide ayuda para volver a empezar

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo una vivienda ubicada en la calle 210 entre 520 y 521, en la localidad de Abasto, durante la jornada del viernes 19 de diciembre, y dejó a una familia sin nada en la zona oeste de La Plata. Las llamas consumieron todas las pertenencias del hogar, generando un fuerte impacto en el barrio y un inmediato llamado a la solidaridad.

Ante la emergencia, trabajaron dos dotaciones de bomberos del Cuartel Abasto y una del Cuartel de Romero, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas lindantes, en una zona densamente poblada del oeste de La Plata.

El siniestro provocó pérdidas totales, por lo que vecinos y allegados iniciaron una campaña comunitaria para asistir a los damnificados y ayudarlos a reconstruir su vida cotidiana.

Según se informó, la familia necesita ropa, calzado, colchones, muebles, artículos de cocina y elementos de limpieza, además de cualquier otro insumo que pueda ser útil para volver a armar un hogar desde cero.

Para facilitar las donaciones, se detallaron los talles de referencia: se requiere ropa y calzado para adultos y niños, incluyendo adolescentes de 16 y 14 años, y un neno de 9 años.

Las colaboraciones se reciben en la vivienda de Vanesa Battilana, hermana de la damnificada, ubicada en calle 210 y 520. Además, se habilitó el número 221 522 3668 para coordinar la entrega de ayuda.