Violento asalto a mano armada en una avícola de La Plata: un agente del SPB resultó herido

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Un violento asalto a mano armada se registró en las últimas horas en una avícola ubicada en la intersección de la avenida 520 y la calle 21, en la ciudad de La Plata. Durante el hecho, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.
Según relataron fuentes a las que accedió en exclusiva EL DIA, al menos tres personas ingresaron al comercio con fines de robo. Una vez dentro del local, los delincuentes obligaron a clientes y empleados a tirarse al piso y, en medio de la situación de extrema tensión, agredieron a una de las personas que se encontraba comprando.
De acuerdo a la información preliminar, la víctima es un personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se hallaba como cliente en el lugar al momento del asalto. El hombre sufrió una herida en la zona de la oreja, detrás del pabellón auditivo, producto de lo que podría haber sido un culatazo o un disparo superficial, aunque por el momento no está confirmado el origen exacto de la lesión.
“Recién estuve hablando con los vecinos y el muchacho está fuera de peligro. Tiene un corte en la oreja, no se sabe si fue un tiro o un culatazo”, señalaron las fuentes vecinales consultadas, que remarcaron que el herido no corre riesgo de vida.
Tras el hecho, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los autores del asalto, que lograron darse a la fuga. La investigación continúa en curso y se aguarda ampliar la información oficial en las próximas horas.
Por último, hasta el momento intervinieron agentes de la Comisaría 11º de Ringuelet, que tienen jurisdicción en la zona y la UFI en Turno de La Plata.
NOTICIA EN DESARROLLO
