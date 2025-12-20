Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

La Ciudad

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
20 de Diciembre de 2025 | 07:59

Escuchar esta nota

Esta semana la suerte estuvo del lado de un joven lector de 19 años. Richard Torres, estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, fue el único ganador del Súper Cartonazo y se llevó los 4 millones de pesos que tenía el pozo.

Es por eso que el jueves arrancó una nueva ronda con la entrega de la tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA. Y desde el viernes comenzarán a publicarse los números para controlar y el martes se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.

LOS NÚMEROS DE HOY SÀBADO 20 DE DICIEMBRE DE 2025

El último ganador

Torres, vecino de la localidad de Altos de San Lorenzo, se presentó este martes con la tarjeta ganadora y acreditó los 15 aciertos que le permitieron quedarse con el premio mayor. Según contó, en su familia el juego es casi una tradición: es su mamá, de 39 años, quien suele comprar el diario los jueves para recibir el cartón, mientras que entre todos se encargan luego de seguir los números.

“Mi mamá es la que juega y yo voy tanteando los números que salen”, explicó Richard, quien tiene dos hermanos y destacó el carácter familiar del Súper Cartonazo. Aunque el premio quedó a su nombre, aseguró que el destino del dinero ya fue conversado puertas adentro. “Es un premio familiar. Yo tengo algunas deudas, como la de la moto, así que me va a ayudar mucho. También quiero comprarme un casco y después veremos”, comentó.

Cómo jugar al Cartonazo

El Súper Cartonazo comienza cada jueves con el cartón que se entrega junto a la edición impresa de EL DIA. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, los participantes deben seguir los números que se publican diariamente tanto en el diario como en eldia.com. Cada jornada se difunden diez números, del 00 al 89.

LE PUEDE INTERESAR

Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche

LE PUEDE INTERESAR

En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura

El objetivo es reunir los 15 números que figuran en el cupón. La instancia decisiva es el martes, cuando se publica la quinta y última tanda semanal. Quienes logren completar la tarjeta deberán presentarse con el cupón ganador en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815, antes de las 17.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata

Fausto Vera es la nueva cara de River para el 2026

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda

Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
+ Leidas

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Un partido que podría ser el adiós de varios

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de La Ciudad

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia

Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche

En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Policiales
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
Espectáculos
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
¿Qué pasó? Borghi se bajó de “Mediodía Noticias”
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla