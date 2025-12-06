¡Súper sorteo clásico! Con EL DIA podés ganar remeras del Lobo y el León: cómo participar

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por estas horas, en La Plata sólo se respira clásico. El Gimnasia vs Estudiantes que se jugará este lunes feriado 8 de diciembre desde las 17 en el Bosque paraliza a la Ciudad porque estará en juego nada menos que el pase a la final del Torneo Clausura.
Es por eso que EL DIA también se pone en modo clásico y sortea remeras espectaculares del Lobo y el León de Raiders Jeans (dos talles de adultos y dos de niños).
En esta ocasión el diario premia la fidelidad de sus seguidores de redes sociales, por lo que participar es muy fácil. Los usuarios de Instagram
Los premios del sorteo clásico
- una remera talle adultos con el León
- una remera talle niños con el León
-una remera talle adultos con el Lobo
-una remera talle niños con el León
👉 Para participar:
Seguí a @eldialp y @raidersjeans
Comentá con quién vas a ver el clásico
Cuantos más comentarios, más chances tenés
🗓 Sorteamos el día del partido, lunes 8 de diciembre a las 13 horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?