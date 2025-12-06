Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Marcas y Tendencias

¡Súper sorteo clásico! Con EL DIA podés ganar remeras del Lobo y el León: cómo participar

6 de Diciembre de 2025 | 07:00

Por estas horas, en La Plata sólo se respira clásico. El Gimnasia vs Estudiantes que se jugará este lunes feriado 8 de diciembre desde las 17 en el Bosque paraliza a la Ciudad porque estará en juego nada menos que el pase a la final del Torneo Clausura.

Es por eso que EL DIA también se pone en modo clásico y sortea remeras espectaculares del Lobo y el León de Raiders Jeans (dos talles de adultos y dos de niños).

En esta ocasión el diario premia la fidelidad de sus seguidores de redes sociales, por lo que participar es muy fácil. Los usuarios de Instagram

Los premios del sorteo clásico

- una remera talle adultos con el León

- una remera talle niños con el León

-una remera talle adultos con el Lobo

-una remera talle niños con el León

👉 Para participar:

Seguí a @eldialp y @raidersjeans 

Comentá con quién vas a ver el clásico

Cuantos más comentarios, más chances tenés

🗓 Sorteamos el día del partido, lunes 8 de diciembre a las 13 horas.

