Política y Economía |El permiso de la legislatura para que la Provincia salga a los mercados por 3.680 millones de dólares

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

El Gobierno de Milei debe autorizar a la Provincia para que salga a endeudarse y ya pone reparos. El Gobernador respondió y le reclamó al ministro Caputo que dé el aval

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Kicillof volvió a apuntarle a Milei tras la entrega de patrulleros en la plata junto al intendente Alak / PBA

6 de Diciembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

El debate y la votación disparó una fuerte polémica que no se acalló aún cuando la Legislatura le terminó concediendo a Axel Kicillof el permiso para salir a tomar deuda por 3.680 millones de dólares. Es que si bien ese trámite crucial está concluido, la totalidad de los caminos no quedaron allanados para que el Gobernador se garantice financiamiento durante 2026 y 2027.

Ocurre que para que la Provincia tome deuda en dólares, necesita del aval nacional. Y esa batalla que comenzó a librarse ayer, ya había mostrado algunas escaramuzas en las últimas horas.

El propio presidente Javier Milei había dado un anticipo de la postura refractaria de la Casa Rosada a darle vía libre a la totalidad del endeudamiento. “Kirchnerismo de manual. Excelente Agustín Romo poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA”, escribió en X, al compartir la intervención del presidente del bloque libertario de Diputados en la sesión en que se aprobó el endeudamiento. Allí, Romo escribió que Kicillof “subastó el Banco Provincia” para conseguir el apoyo para “financiar su campaña presidencial”. Concluyó: “Por supuesto le votamos en contra”.

Ese anticipo de las hostilidades cobró fuerza ayer, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, se metió en el barro de la batalla. “Hay una ley de Responsabilidad Fiscal, de 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”, explicó el funcionario nacional.

En esa línea, profundizó: “Técnicamente, lo que es deuda nueva, hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley”.

“Hoy están aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Eso es un tema que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ha venido repitiendo a las provincias”, remató Caputo.

Funcionarios libertarios vienen sosteniendo que sólo avalarán que la Provincia tome deuda para refinanciar obligaciones. Pero que no habrá permiso para acceder a nuevos endeudamientos.

Kicillof, ayer mismo, les salió al cruce. “No se aprobó endeudamiento, la ley se llama de Financiamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia del endeudamiento que viene de la época de (María Eugenia) Vidal. Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande”, lanzó en un acto de entrega de patrulleros en La Plata (ver pág. 10).

El Gobernador apuntó contra Caputo, que minutos antes había puesto en duda el visto bueno de la Rosada: “Rapidito, Toto. Que apruebe todo lo que tiene que aprobar”. Y añadió: “Más lío no nos pueden armar. Nos deben 13.000 millones. Que nos lo devuelvan”.

Kicillof recordó que su administración está reclamando ante la Corte Suprema de Justicia el reintegro y la restitución de los fondos que la Nación le quitó a la provincia de Buenos Aires, estimados en casi 13 billones de pesos.

“No sé ni de qué hablan los libertarios. Que los legisladores libertarios de la Provincia vayan a pedirles a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia, en vez de hablar acá de qué tenemos que hacer nosotros”, añadió.

“Que Milei nos devuelva lo que nos robó, no a este gobernador sino a los y las bonaerenses, para generar ese presunto falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, que no le da a la provincia, que no hace las obras”, cuestionó.

“En 2024 no se votó el derecho a la Provincia a tomar crédito y de toda forma tuvo que pagar los vencimientos de la deuda que tomó Vidal. No se podía seguir otro año así. Los recortes que recibió la Provincia significan tres veces lo que pidió el Gobernador”, dijo por su parte el diputado peronista Gustavo Pulti.

Y añadió: “Lo que tienen que decir es que a la Provincia le persiguen por razones políticas y en particular a Kicillof. Por eso le recortaron 9 mil millones de dólares. Kicillof saca un crédito y participa a los 135 municipios y la Nación convoca a los gobernadores y deja afuera a Kicillof”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

