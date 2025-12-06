Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Regreso tras seis años

Argentina emite un bono en dólares y vuelve al mercado

Lanzarán un título a cuatro años, con cupón de 6,5% y legislación local, para afrontar vencimientos de deuda

Argentina emite un bono en dólares y vuelve al mercado

El ministro Caputo anunció el regreso al mercado de deuda / WEB

6 de Diciembre de 2025 | 01:47
Edición impresa

El Gobierno confirmó el regreso de la Argentina a los mercados internacionales con la emisión de un bono en dólares, el primero desde 2018. La decisión busca asegurar el pago de los vencimientos de enero sin afectar las reservas del Banco Central. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el instrumento tendrá un plazo de cuatro años, un cupón de 6,5% y legislación local. Según explicó, esta operación representa un paso clave en la estrategia oficial para reforzar el balance del BCRA y sostener la baja del riesgo país.

Caputo destacó que la colocación permitirá afrontar los compromisos de comienzos de 2026 sin utilizar divisas del Central. Remarcó que el refuerzo de reservas facilita una mejora del balance del organismo y contribuye a que continúe la tendencia a la baja de las tasas locales. La emisión se inscribe en un contexto de mayor demanda por instrumentos en dólares, tras una serie de diálogos con agentes del mercado.

La Secretaría de Finanzas precisó que la licitación se realizará desde el 10 de diciembre. El bono, BONAR 2029N, tendrá suscripciones exclusivamente en dólares y podrá ser adquirido tanto por grandes inversores locales y del exterior como por minoristas, quienes podrán participar a partir de los U$S1.000. El secretario de Finanzas, José Luis Daza, afirmó que la operación no implica un aumento del endeudamiento total, dado que se utilizará para cancelar obligaciones que amortizan en los próximos meses. Sostuvo que el superávit fiscal y el crecimiento abren la posibilidad de un proceso de desendeudamiento.

El ministro agregó que esta operación busca dejar margen para acumular divisas durante los próximos meses. Señaló que, de lograrse buenas condiciones en la licitación, se completará el acuerdo con bancos que ofrecieron una línea de crédito por entre U$S6.000 y U$S7.000 millones. El presidente Javier Milei celebró la medida al destacar el retorno del país al mercado de capitales con un bono de legislación nacional y cupón de 6,5%.

El Ministerio de Economía subrayó que el nuevo bono se enmarca en un escenario de compresión de tasas de los instrumentos en dólares y de una mejora del programa económico. Sostuvo que el objetivo es refinanciar vencimientos sin comprometer las reservas netas del BCRA y favorecer la acumulación futura. El resultado de la operación se destinará a cancelar parcialmente los pagos de capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026.

 

