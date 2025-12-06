Respuesta positiva del dólar y baja el riesgo país

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Guerra contra la prensa: Trump crea el Salón de la Vergüenza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La calma cambiaria se profundizó en el mercado local este viernes y el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.
El dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta según la cotización ofrecida en el Banco Nación, lo que representó otra baja de $10 respecto del jueves.
En tanto, el dólar blue operó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que dólar mayorista concluyó la jornada con un descenso de nueve pesos, equivalente a un 0,6%, para cerrar a $1.435.
Este valor representa el precio más bajo de la divisa en el segmento mayorista desde el pasado 21 de noviembre, afianzando un panorama de moderación en el tipo de cambio oficial.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP volvió a subir y se ubicó en $1.481,10 para la compra y $1.478,20 para la venta, en tanto que el CCL (Contado Con Liquidación) bajó y operó en $1.506,80 para la compra y $1.506,80 para la venta.
El riesgo país cayó a 613 putos básicos, luego del anuncio del Gobierno y también se registró una nueva suba de hasta 1,2% de los títulos públicos con legislación extranjera.
LE PUEDE INTERESAR
Llora la vaca de Milka ante la fuerte caída en las ventas
Las acciones cayeron hasta 3,9% en Wall Street, encabezadas por Grupo Supervielle (-3,9%), Edenor (-3,9%). Grupo Financiero Galicia (-3,3%) y Telecom (-2,7%). Por su parte, el índice S&P Merval cayó 1,6% a 3.046.354,76 unidades, mientras que medido en dólares perdió 1,8% a 2.012 puntos. En el panel líder, los papeles que más bajan fueron los de Grupo Supervielle (-4,4%), Edenor (-3%) y Galicia (-2,2%).
Los bonos en dólares cerraron con mayoría de subas e impulsaron una nueva baja del riesgo país, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara el regreso de la Argentina a los mercados de deuda con un título a cuatro años.
Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos operaron mayormente con tendencia al alza: el Global 2046 ganó 1%, el Bonar 2029, un 0,9%; y el Bonar 2030, un 0,3%.
Desde Adcap Grupo Financiero remarcaron que esta nueva emisión de un bono bullet sigue a una serie de colocaciones exitosas por parte de empresas y gobiernos provinciales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí