Política y Economía |Habló el mercado

Respuesta positiva del dólar y baja el riesgo país

Respuesta positiva del dólar y baja el riesgo país
6 de Diciembre de 2025 | 01:45
Edición impresa

La calma cambiaria se profundizó en el mercado local este viernes y el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.

El dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta según la cotización ofrecida en el Banco Nación, lo que representó otra baja de $10 respecto del jueves.

En tanto, el dólar blue operó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que dólar mayorista concluyó la jornada con un descenso de nueve pesos, equivalente a un 0,6%, para cerrar a $1.435.

Este valor representa el precio más bajo de la divisa en el segmento mayorista desde el pasado 21 de noviembre, afianzando un panorama de moderación en el tipo de cambio oficial.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP volvió a subir y se ubicó en $1.481,10 para la compra y $1.478,20 para la venta, en tanto que el CCL (Contado Con Liquidación) bajó y operó en $1.506,80 para la compra y $1.506,80 para la venta.

El riesgo país cayó a 613 putos básicos, luego del anuncio del Gobierno y también se registró una nueva suba de hasta 1,2% de los títulos públicos con legislación extranjera.

Las acciones cayeron hasta 3,9% en Wall Street, encabezadas por Grupo Supervielle (-3,9%), Edenor (-3,9%). Grupo Financiero Galicia (-3,3%) y Telecom (-2,7%). Por su parte, el índice S&P Merval cayó 1,6% a 3.046.354,76 unidades, mientras que medido en dólares perdió 1,8% a 2.012 puntos. En el panel líder, los papeles que más bajan fueron los de Grupo Supervielle (-4,4%), Edenor (-3%) y Galicia (-2,2%).

Los bonos en dólares cerraron con mayoría de subas e impulsaron una nueva baja del riesgo país, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara el regreso de la Argentina a los mercados de deuda con un título a cuatro años.

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos operaron mayormente con tendencia al alza: el Global 2046 ganó 1%, el Bonar 2029, un 0,9%; y el Bonar 2030, un 0,3%.

Desde Adcap Grupo Financiero remarcaron que esta nueva emisión de un bono bullet sigue a una serie de colocaciones exitosas por parte de empresas y gobiernos provinciales.

 

