UNLP: adelantan la elección del presidente

La asamblea universitaria podría adelantarse cerca de un mes en caso de prosperar una idea del rectorado, consistente en desarrollarla el sábado 11 de abril de 2026, con la que sus emisarios recorren por estas horas los decanatos de las 17 facultades.

Aunque parece avanzado, el plan todavía tiene costados por limar. En particular, el ajuste del calendario que le impondría, justamente, a las facultades. Eso porque en cada consejo directivo se debe resolver la elección de nuevo decano una vez que se concrete la asunción de los nuevos representantes de los claustros (votados en las elecciones del mes pasado) el 1 de abril. Este calendario no tiene revisión porque hasta el día anterior tienen mandato vigentes los consejeros y decano salientes.

Así las cosas, se calcula que podría romperse una tradición en la UNLP que contempla el desarrollo de la asamblea universitaria en la que se elige al presidente como último acto del proceso eleccionario, luego de que se vota a los decanos.

El escenario tiene otro dato de peso: son los consejeros directivos de las 17 facultades quienes conforman la asamblea universitaria.

Con todo, por estas horas, en el rectorado buscan la forma de apretar en un lapso de 10 días las votaciones en las facultades de manera que no se arrastre hacia la asamblea universitaria eventuales tensiones por el reparto de poder interno.

Por caso, en Agronomía se desarrolla una negociación entre claustros que aún tiene en zona de definición a la nueva conducción de la Facultad.

La idea del adelanto fue confirmada a este diario desde el rectorado. Según se argumentó, el cambio busca devolver la asamblea al mes de abril luego de la experiencia de 2022. El 6 de mayo votó como nuevo presidente a Martín López Armengol.

Fue así, se recordó, en razón de la alteración que impuso la pandemia de Covid 19, con las medidas de profilaxis, al cronograma de elecciones de claustro. Entonces, la votación para estudiantes salió de la tradición del mes de noviembre y se pospuso hasta marzo de ese año.

Aún si avanza el adelanto de la asamblea, no se modificará la fecha de asunción del presidente, fijada para el 1 de junio. El único candidato es el actual vice, Fernando Tauber.