El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial

El mundo del deporte y la expectativa futbolera global se detuvieron ante uno de los eventos más esperados: el sorteo del Mundial 2026, que se jugará el año que viene y que tendrá la organización de tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Las miradas estuvieron puestas en el Kennedy Center de Washington D. C., donde la ceremonia se inauguró no solo con la promesa de conocer el destino de las selecciones, sino con una puesta artística de alto impacto.

Abrió la jornada el célebre tenor italiano Andrea Bocelli, quien subió al escenario luciendo un elegante traje de pana azul. Con el acompañamiento de una orquesta en vivo, interpretó “Nessun Dorma”, la icónica pieza de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, dotando al comienzo de la gala de un tono profundamente emotivo y marcando la solemnidad del acto.

Porteriormente al mensaje inaugural de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el clima cambió radicalmente: Robbie Williams y Nicole Scherzinger tomaron el escenario para interpretar “Desire”, anunciado como el himno oficial de la FIFA. Mientras la música elevaba el ánimo de los presentes, las pantallas gigantes transmitían imágenes de hinchas de distintas partes del mundo, celebrando a sus selecciones y sumando color y entusiasmo a la ceremonia.

Más tarde, Lauryn Hill, acompañada por su banda, interpretó uno de sus himnos” Doo Wop (That Thing)” y como sorpresa sus hijos Zion y Joshua Omaru “YG” Marley se subieron junto a ella al escenario e hicieron vibrar al público.

EL MOMENTO DEL SORTEO

Con la presencia de figuras del deporte de norteamérica y del inglés Rio Ferdinand como uno de los condutores, se largó el sorteo, donde la Selección argentina, la defensora del título, disputará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El debut absoluto para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes.

Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán hoy.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou.

Contra Austria, la “Albiceleste” jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia. Por último el de la Copa del Mundo del año que viene será el primer cruce con Jordania.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay.

Además, si la “Scaloneta” se mete entre los ocho mejores se podría dar uno de los cruces más esperados ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

tapia se mostró con infantino

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se fotografió ayer con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes del inicio del sorteo del Mundial 2026.

La imagen de Tapia con Infantino fue compartida por el presidente de la AFA en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Viviendo la emoción de lo que será una jornada muy especial para el mundo y, especialmente, para todo el pueblo argentino”.

En las imágenes, Tapia no solo aparece con Infantino, sino que también están presentes el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez; Luciano Nakis, prosecretario de AFA; y el ex futbolista Maximiliano Rodríguez.