En apenas 25 segundos lo dejaron sin su moto

Un robo relámpago quedó registrado ayer por la tarde frente al Parque San Martín, donde tres delincuentes se llevaron en apenas 25 segundos una moto de alta cilindrada estacionada en 50 entre 23 y 24. Según supo EL DIA, el asalto ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 14, cuando la zona estaba llena de movimiento.

Las cámaras mostraron cómo los ladrones actuaron con total coordinación: uno vigiló, otro destrabó la Rouser 200 y el tercero organizó la huida. En menos de medio minuto abandonaron la cuadra sin dejar rastro.

Voceros indicaron que la víctima es un peluquero que había dejado su moto para atender a una clienta en un edificio cercano. Cuando bajó, la moto ya no estaba y nadie había alcanzado a advertir la maniobra a tiempo.

Los comerciantes de la cuadra describieron la escena como un “golpe estudiado”, ejecutado a plena luz del día y sin que los ladrones intentaran ocultarse. “Ni capucha usaron. Es cuestión de segundos”, comentó un frentista que analizó las imágenes. La sensación de desprotección volvió a ser protagonista: el robo ocurrió frente a uno de los pulmones verdes más concurridos de La Plata, donde diariamente circulan familias, deportistas y estudiantes.

La denuncia por el robo ya fue radicada y se están revisando cámaras de seguridad del área para intentar identificar a la banda que no solo robó una moto, sino la movilidad de un trabajador.