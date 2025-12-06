En apenas 25 segundos lo dejaron sin su moto

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Guerra contra la prensa: Trump crea el Salón de la Vergüenza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un robo relámpago quedó registrado ayer por la tarde frente al Parque San Martín, donde tres delincuentes se llevaron en apenas 25 segundos una moto de alta cilindrada estacionada en 50 entre 23 y 24. Según supo EL DIA, el asalto ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 14, cuando la zona estaba llena de movimiento.
Las cámaras mostraron cómo los ladrones actuaron con total coordinación: uno vigiló, otro destrabó la Rouser 200 y el tercero organizó la huida. En menos de medio minuto abandonaron la cuadra sin dejar rastro.
Voceros indicaron que la víctima es un peluquero que había dejado su moto para atender a una clienta en un edificio cercano. Cuando bajó, la moto ya no estaba y nadie había alcanzado a advertir la maniobra a tiempo.
Los comerciantes de la cuadra describieron la escena como un “golpe estudiado”, ejecutado a plena luz del día y sin que los ladrones intentaran ocultarse. “Ni capucha usaron. Es cuestión de segundos”, comentó un frentista que analizó las imágenes. La sensación de desprotección volvió a ser protagonista: el robo ocurrió frente a uno de los pulmones verdes más concurridos de La Plata, donde diariamente circulan familias, deportistas y estudiantes.
La denuncia por el robo ya fue radicada y se están revisando cámaras de seguridad del área para intentar identificar a la banda que no solo robó una moto, sino la movilidad de un trabajador.
LE PUEDE INTERESAR
Atacó a dos adolescentes detrás del estadio UNO
LE PUEDE INTERESAR
Sacaron una navaja y asaltaron a una pareja
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí