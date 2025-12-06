Ziliotto visitó la Rosada y rechazó el Presupuesto

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, visitó ayer la Casa Rosada con reclamos por la deuda de Nación con la provincia por fondos previsionales y el rechazo al Presupuesto 2026.

El mandatario provincial le trasladó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, sus reparos y las modificaciones que implementaría en la previsión de gastos para el año próximo. Además, evitó respaldar la reforma laboral y tributaria al alegar que no accedió al borrador de la misma.

Al término del encuentro, el peronista pampeano aseveró: “Puse en conocimiento del ministro y del jefe de Gabinete cuál es todo el listado de las deudas que tiene el Gobierno Nacional con La Pampa”.

Y agregó: “El Presupuesto, como está, no contempla el interés de la Provincia”.