El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Guerra contra la prensa: Trump crea el Salón de la Vergüenza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Consejo Hídrico Federal (COHIFe), en un encuentro realizado en Mendoza con representantes de 14 provincias y el Estado Nacional, aseguró que el Mapa de Arsénico sobre la presencia del elemento en el agua de consumo, difundido por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), “carece de las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias para ser considerado una herramienta válida”.
El informe fue firmado por las jurisdicciones de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Juan, La Rioja, Corrientes, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Salta, Formosa, Córdoba y el Estado Nacional, que conforman el COHIFe.
El documento del COHIFe centra su crítica en la falta de rigor científico y trazabilidad de los datos utilizados por el ITBA. Se asegura que “la información remitida por el ITBA carece de trazabilidad verificable” debido a que las muestras fueron aportadas de manera voluntaria por terceros.
Entre las graves deficiencias metodológicas señaladas, el Consejo Hídrico Federal remarcó la ausencia de: registro de cadena de custodia, datos sobre coordenadas exactas y profundidades, controles in situ o condiciones de conservación y controles de calidad analítica (como duplicados, blancos o estándares certificados).
El COHIFe destacó que esta metodología contraviene lo establecido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) e IRAM, entre otros. Además, se critica que el propio ITBA reconoció “no haber realizado ninguna verificación en campo, ni validación de pozos” o contraste con las bases oficiales provinciales y nacionales, lo que impide “certificar la autenticidad y representatividad de los puntos presentados”.
También criticó la “livianidad” con que el estudio abordó “una temática de extrema sensibilidad pública y sanitaria”. Se advierte que la difusión de información de alto impacto sin el estricto cumplimiento de protocolos puede “inducir a conclusiones erróneas en la población y afectar la confianza en los sistemas de provisión de agua potable”.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: taller infantil, feria y club de lectura
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia envía a la Ciudad otros 40 patrulleros
Un punto clave es la confusión que el Mapa genera entre las fuentes de agua. El COHIFe asegura que el estudio presenta muestras de aguas subterráneas que no se corresponden con el agua potable efectivamente consumida por la población en localidades que actualmente reciben agua dentro de los límites legales. Esta asociación incorrecta induce “interpretaciones erróneas con potencial impacto sanitario y social”.
El COHIFe además resalta que el ITBA reconoció que el Mapa se enmarca en un “proyecto de extensión universitaria y una tesis de grado”, sin revisión por pares ni los alcances técnicos necesarios para caracterizaciones regionales, lo que limita su validez como “herramienta concluyente”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí