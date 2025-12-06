Estudiantes perfila el once con un solo cambio

Estudiantes entre hoy por la mañana en el country de City Bell / edlp

Estudiantes encara el tramo final de su preparación, para visitar el lunes por la tarde a Gimnasia en el Estadio del Bosque, por las semifinales del Torneo Clausura. Para dicho partido, el entrenador Eduardo Domínguez mantiene la idea de una única modificación respecto al partido anterior ante Central Córdoba en Santiago del Estero

El plantel estudiantil se reencuentra hoy por la mañana en el Country Club de City Bell, en la anteúltima práctica antes del clásico. En este sentido, el DT buscará definir la estructura inicial del equipo, la cual, no varia de lo último que propuso en los cuartos.

De esta forma, la única duda que tiene el DT es en el mediocampo, y se trata sobre la posible presencia del juvenil Mikel Amondarain en esa línea.

En este caso, si se da el ingreso del pibe oriundo de Bavio al once titular, quien tiene todas las fichas de abandonar el equipo es Ezequiel Piovi. Si bien Keki viene con una mejoría en su rendimiento, el Barba confía plenamente en el joven que a base de buenas actuaciones se ganó un lugar en la titularidad.

Por su parte, en la práctica anterior el cuerpo técnico probó la inclusión de otros futbolistas como el caso de Lucas Alario y de Joaquín Tobio Burgos. La primera fue para ganar peso en la referencia del área, y la otra velocidad y explosividad en el ataque, aunque se mantiene firme en su idea.

A su vez, siguen de cerca el caso de Gabriel Neves, quien avanza favorablemente de su lesión, aunque su presencia en el banco de los suplentes el lunes por la tarde no está confirmada de momento.

Estudiantes se entrena hoy en el predio Mariano Mangano con el foco del CT de evacuar la duda central, pero con la probabilidad de repetir gran parte del equipo.