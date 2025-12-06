Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Causa Fútbol para Todos

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

En una decisión unánime, el Tribunal Oral Federal 1 aseguró que “no hubo acusación fiscal válida”. Son 14 los absueltos

Aníbal Fernández y Jorge Capitanich juntos en Chaco, en 2023 / X

6 de Diciembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

El Tribunal Oral Federal 1 absolvió ayer a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto a otros 12 imputados, en el juicio por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”, al declarar nula por unanimidad la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” debido a la falta de fundamentación y a la ausencia de una adecuada valoración de la prueba. Según el fallo, estas deficiencias imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.

Señalaron, además, que hubo “arbitrariedad” en la valoración de la prueba y que eso se evidenció “no solo en la ausencia de análisis crítico y razonado de los elementos incorporados al debate”, sino también “en la falta de exposición de un hilo argumental mínimo que permita comprender la tesis acusatoria”.

Tan grandes fueron las falencias del alegato, que los jueces entendieron que la acusación fiscal era “jurídicamente inexistente”.

La decisión beneficia a todos los acusados, incluidos el ex titular de la AFA Luis Segura y ex directivos de la entidad y de Futbolistas Argentinos Agremiados. La Fiscalía había solicitado penas de hasta tres años de prisión para seis de ellos, entre los que figuraban Fernández, Capitanich y Segura.

El caso investigaba una supuesta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos estatales destinados al programa entre 2009 y 2015, durante el convenio entre la AFA, por entonces presidida por Julio Grondona, y el Estado nacional para la televisación del torneo de primera división.

La acusación fiscal

Los acusados llegaron a juicio por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública -Segura y Fernández en calidad de autores y el resto en calidad de partícipes necesario-, a excepción de Capitanich, quien está imputado por el delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor.

Sin embargo, en el final del juicio que comenzó en junio del año pasado, el fiscal Osorio dinamitó la causa y la dejó prácticamente vacía.

Pidió para Fernández una pena de 3 años en suspenso y para 8 meses, en ambos casos de cumplimiento condicional. A Capitanich le achacó violación de sus deberes.

La fiscal Garmendia Orueta es de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Para el expresidente de AFA Luis Segura pidieron dos años en suspenso; un año de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipes necesarios por el mismo delito, a Carlos Pandolfi –presidió la Fundación “El Futbolista” y extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)- y a Norberto Monteleone -exgerente de FAA e integrante de la misma fundación.

Para el resto de los acusados, entre los que se encontraba el exvicegobernador de la Provincia Gabriel Mariotto, el fiscal había pedido la absolución.

Los jueces entendieron que el alegato no es válido porque con la prueba que se produjo en el juicio nunca pudieron haber sido esas las acusaciones, tan ligeras y menos los pedidos de absolución.

Los fundamentos de la decisión del Tribunal Oral se conocerá el próximo 11 de marzo

Los absueltos

Los absueltos son los exjefes de gabinete de ministros Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich; el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; los exdirectivos de la AFA Luis Segura (expresidente), Miguel Ángel Silva (exsecretario general) y Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero); los exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados Carlos Alberto Pandolfi (extesosero), Raúl Pagano (exgerente financiero), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general), Norberto Francisco Monteleone (exgerente general); el expresidente de la firma Iveco, Natale Antonio Rigano; y los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. Ambos fallecieron. Y el exdirectivo de la AFA, José Lemme, ya fallecido.

 

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

