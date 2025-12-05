En VIVO | La ceremonia del sorteo del Mundial 2026: se conocerán los rivales de Argentina
Reforma laboral: el proyecto completo y los detalles de los puntos clave
Cómo es la iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso
Mientras el Gobierno nacional define cuándo lo enviará al Congreso para su discusión, este diario accedió al texto completo del borrador del proyecto de Ley de Modernización Laboral, un cuerpo normativo de 182 artículos que busca modificar sustancialmente el Régimen de Contrato de Trabajo (Ley N°20.744) y realizar profundas transformaciones fiscales.
La iniciativa que es impulsada por la gestión del presidente Javier Milei abarca desde el ámbito de aplicación de la ley laboral hasta un nuevo esquema de impuestos y derogaciones de normativas históricas.
El proyecto busca redefinir la relación laboral en varios puntos centrales:
- Exclusiones: Se establece que las disposiciones de la LCT no serán aplicables a:Dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, excepto que un acto expreso los incluya. Contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Trabajadores independientes y sus colaboradores. Trabajadores independientes de plataformas digitales
- Principio de la Norma Más Favorable: Se sustituye el artículo 9° de la LCT, estableciendo que la norma más favorable prevalecerá para el trabajador, pero el criterio de agrupamiento será "por instituciones" (es decir, el conjunto de normas que rige cada institución del derecho del trabajo), y no por la norma más favorable en abstracto
- Costas Judiciales: En caso de "pluspetición inexcusable" (sobreestimación de los créditos reclamados), las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.
El proyecto también incluye un Título dedicado al Régimen de Incentivo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) de Inversión Productiva (RIMI) y cambios impositivos:
- Actualización de Quebrantos: Los quebrantos generados a partir del 1° de enero de 2025 se actualizarán por el Indice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), en lugar de la normativa actual.
- Baja de Impuestos Internos: Se deja sin efecto el impuesto interno para seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, y vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves.
- Exenciones en Ganancias: Se eximen las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación. Además, a partir de 2026, se exime el resultado derivado de la enajenación de inmuebles.
- Incentivos al Campo: Los titulares de establecimientos de invernada o engorde a corral podrán optar por métodos específicos para valuar sus existencias ganaderas.
Por otra parte, el título XXV del proyecto es el más extenso en derogaciones. Se eliminan, entre otras normas:
- Artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, como el artículo 27, 28, 54, 61, 113, 174, 175, 176, 214, 215, 216 y 27512.
- El artículo 6 de la Ley N° 11.544 (Jornada Legal de Trabajo)13.
- Las leyes sobre Estatuto del Periodista Profesional (Nº 12.908) y el Estatuto del Viajante de Comercio (Nº 14.546)14.
