Investigan un ataque armado en Los Hornos

Las víctimas, de 32 y 47 años, fueron hospitalizadas tras recibir disparos. Vecinos denunciaron intentos de usurpación
Dos mujeres resultaron heridas de bala en Los Hornos, en el marco de un grave episodio vinculado a un intento de usurpación que desde hace días mantiene en alerta a sus vecinos. El hecho ocurrió en 52 bis entre 158 y 159, donde se desencadenó una violenta discusión que terminó con disparos y un clima de extrema tensión.
De acuerdo con los testimonios recopilados, el conflicto no comenzó este viernes sino que se arrastra desde hace al menos dos semanas. Residentes del barrio aseguran que un grupo de hombres intentó ocupar una propiedad en construcción y que, tras ser expulsados en un primer momento, regresaron en reiteradas oportunidades. La tensión escaló en las últimas horas, cuando los mismos individuos habrían vuelto al lugar y uno de ellos abrió fuego.
Las víctimas fueron identificadas como dos mujeres de 32 y 47 años. Ambas fueron derivadas en un primer momento al Hospital San Juan de Dios y luego asistidas también en el Hospital San Martín. Se encuentran fuera de peligro.
Según el relato de las mujeres, el atacante sería un hombre conocido como “El Paraguayo”, señalado por haber participado previamente de los intentos de intrusión. La investigación quedó en manos de la UFI Nº 5.
