Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V

Productores locales, junto a la Municipalidad de La Plata llevarán adelante hoy, desde las 15 y hasta las 20, la primera Fiesta de la Frutilla, en el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V (17 y 71) con entrada libre y gratuita.

El evento buscará difundir y poner en valor la producción flori-frutihortícola del cordón platense, fortalecer el vínculo entre productores y la comunidad y promover los circuitos cortos de comercialización, se indicó.

Se podrá comprar frutillas, hortalizas de estación y productos regionales elaborados. Además de ofrecer un buen momento a través del paladar, también habrá stands con material informativo sobre investigación, nutrición, prácticas agrícolas, experiencias de producción y recomendaciones técnicas; talleres de cocina con invitados especiales; radio abierta; música en vivo y actividades para toda la familia.

La iniciativa reunirá a productores primarios, emprendimientos de agregado de valor, instituciones académicas como la Universidad Nacional de La Plata, organismos provinciales como el Ministerio de Desarrollo Agrario y equipos técnicos vinculados al desarrollo productivo y la innovación.