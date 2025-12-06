Clásico histórico: contado por sus protagonistas

Martín pautasso ex jugador del lobo y martín mazzucco ex futbolista del león en la redacción de este medio

En La Plata se viven días particulares, diferentes. En las calles, el calor se mezcla con la ansiedad y los nervios. Predominan las camisetas deportivas, de color blanco y azul, y rojo y blanco. Se viene una nueva edición del partido que paraliza la Capital bonaerense, no es un clásico más de una fecha determinada del campeonato local, sino que una semifinal.

Es por eso que la vibra es diferente a la previas de otros enfrentamientos entre Gimnasia y Estudiantes, Estudiantes Gimnasia, porque esta vez tiene que haber un ganador, que jugará la final el próximo sábado 13 de diciembre.

Con una sensación térmica de 31 grados, dos grandes de la historia estudiantil y gimnasista como Martín Mazzucco y Martín Pautasso llegan juntos a la redacción de EL DIA, para tener una rica charla en la antesala del clásico del lunes por la tarde en el Estadio Del Bosque. Lo primero que hacen es preguntar cómo va el sorteo del Mundial y se acercan al monitor para seguirlo de cerca.

Tras resolver la incógnita, proceden a intercambiar anécdotas de su etapa como profesionales, el partido de 1996 donde el León le birló la ilusión de campeonar al Lobo en el viejo Estadio de 1 y 57, o la goleada 4-1 del Tripero ante el Pincha en el Bosque. Este ida y vuelta continúa hasta que se prende el grabador y la luz de la cámara, para darle una especie de formalidad al encuentro.

En este sentido, el Pituco se detiene en aquel partido del 96, donde expresa: “Gimnasia venía muy bien en la época del Viejo, con varios campeonatos siendo el protagonista. Fue más que un clásico, porque era la definición de un torneo, se podía dar la consagración del Lobo en nuestra cancha, es una marca que no se da muchas veces, salir campeón en la cancha de tu eterno rival”.

A su vez agrega la presión que tenía el equipo: “Para el que vivía en la Ciudad, y en este caso para mí, yo te puedo decir que casi ni dormí, porque con la ansiedad y el nerviosismo que estaba en juego, fue uno de los mejores que me tocó disputar”.

Por su parte, Pautasso explaya sus vivencias del clásico de junio de 2005: “Tengo un grato recuerdo porque fue el último que jugué, además de que ganamos por una linda amplitud en juego y en goles. Y aparte se había dado en la semana que el presidente Muñoz nos había ido a chicanear”.

Con relación a la iniciativa del presidente de aquel entonces en entregar un auto cero kilómetros al plantel por diferencia de gol en caso de ganar, declaró: “Para este tipo de partidos no necesitas motivación, porque vos sabiendo del marco que va a haber en la cancha solo te preparas, y lo más lindo es jugar y el ingreso del campo de juego”.

¿Es el clásico más importante en la historia para ambos clubes?

- Martín Pautasso: Es importante, pero cada clásico de vive de una manera diferente. Esto porque es una instancia final y decisiva, donde seguramente el que pierda recibirá las cargadas de los demás. Pero para mi cada partido como este es histórico y deja una marca. Hay que tratar de disfrutarlos y aprovecharlos.

Martín Mazzucco: Obviamente que es importante, es una instancia de semifinales. Creo que el clásico más importante fue el del 1-1, donde Gimnasia estaba con la chance de salir campeón en la cancha de Estudiantes.

- ¿Es un plus o una presión la localía en este tipo de partidos?

- MP: Eso depende de cada jugador, pero yo creo que ser local tiene un plus, por lo que empuja. Por ahí nosotros somos de la época en la que gran parte jugamos sin gente visitante, por ahí la motivación de estar solo, lo terminas llevando al campo de juego.

- MM: Tenes el incentivo de jugar con tu gente, pero a su vez la presión siempre la tenes, porque al ser local estas más obligado. Es un clásico, porque por ahí tenes a todos a tu favor, y el que le toca jugar de visitante va con otra expectativa, pero eso es relativo.

- ¿Sienten de la misma manera la forma en que se vive el clásico en la Ciudad, a como era cuando ustedes eran futbolistas?

- MM: Yo te digo que en mi caso lo siento muy light. Además tengo a mis hijos y lo vivo de otra manera a diferencia de cuando jugaba. Si lo analizas, pero no tengo fanatismo. Soy hincha de Estudiantes, pero se entender las situaciones del equipo cuando esta bien o anda mal. Y tampoco lo veo tanto en la calle, ni tanta euforia.

- MP: Comparto lo que dice Martín, yo cuando puedo voy a la cancha y llevo a mis hijos. Quizá uno ahora vive más eso, la alegría de ellos o la tristeza, pero es un poco eso. Nada que ver a cuando era jugador, si hago chiste, pero siempre con respeto.

¿Esta pérdida de folklore va vinculada a la falta de hinchas visitantes en los Estadios?

- MM: Hoy el folklore de los clásicos está más dado en los recibimientos. Una vez que pita el árbitro ya se terminó. Me tocó, que mi hijo sigue a Estudiantes a todos lados, y llamé a gente conocida para que pueda estar presente en los partidos de visitante, en cancha de Vélez o Boca, porque es la única manera de conocerlas.

- MP: Sin dudas, yo tengo fotos del último clásico (2005), y se ve calle 60 con muchos hinchas de Estudiantes. Eso estaba bueno, los equipos se sienten acompañados, pero parece difícil volver a eso.

El uso de redes sociales tiene que ver también en eso, ya que las cargadas o las chicanas se ven ahí y no en la calle.

- MM: Eso es complicado, porque a veces extralimita el tema del respeto mutuo, y por ahí eso se lleva a la cancha y la gente va sobresaltada. Son clásicos más virtuales. La chicana va más por ahí, te digo sinceramente que no lo veo en la calle. Vine hasta acá y no vi mucha gente con la camiseta de los dos equipos, hay que tener en cuenta que también hace calor (risas). Aunque el día de partido si se nota.

- MP: Si, comparto. Se vive más ahí que en la calle misma.

- Si bien en la época de ustedes le daban más importancia a los medios, ¿influye en el jugador lo que se habla en Internet?

- MM: En la época nuestra era más papel, y cuando jugabas horrible, tenías miedo de leer los comentarios o puntajes que publicaba EL DIA (risas), u otros diarios. Yo veo que ahora los juveniles, terminan el partido y ya tienen todo en las redes. Pero hay jugadores que no le dan importancia al celular, y otros que están pendientes constantemente. Es otra actualidad.

- MP: El tema del periodismo siempre estuvo, es lo que corresponde en ese sentido, pero ya en las redes, es muy difícil sostenerlo. Además creció mucho el partidario, y a veces no son periodistas y opinan, muestran sus posturas, pero es respetable, mientras no sea con ánimos de molestar a nadie esta bien.

- Volviendo al clásico y a la actualidad de los equipos, ¿Como vivieron la clasificación de cada uno teniendo en cuenta la situación de cada uno?

- MP: En la previa del partido con River fue con bastantes nervios, en el sentido de como se iba resolver la situación, teniendo en cuenta que otros resultados nos podían jugar en contra. Luego de eso se liberaron. Cuando el equipo agarra confianza es difícil pararlo.

- MM: Todos decían que Estudiantes entraba por la ventana, pero nunca quedó afuera de los ocho mejores equipos, en eso apoyo a Eduardo Domínguez y lo respeto. Además superó adversidades, como la de no contar con Guido Carrillo. Lo cierto, es que en los últimos partidos fue superior, en Santiago del Estero fue mejor, con poco quizá, pero lo fue.

¿Como lo van a vivir el domingo?

- MM: Tranquilo, en casa con la familia, o capaz también nos juntamos con un par de amigos.

- MP: Yo voy a la cancha con mis hijos. La verdad que son lindos espectáculos para vivirlos.

