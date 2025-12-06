Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |La presentación abre una nueva discusión en el expediente. El Tribunal deberá resolver

Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera

Felicitas Alvite, que cumple prisión domiciliaria por la muerte de Walter Armand, pidió permiso para acceder a salidas laborales

Sin fecha de juicio, "La Toretto" ahora quiere trabajar de niñera

Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto” de La Plata / EL DIA

Rudy Castillo
Rudy Castillo

6 de Diciembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

En pleno parate del proceso rumbo al juicio oral, la defensa de Felicitas Alvite -la joven conocida como “La Toretto” y acusada de embestir y matar al motociclista Walter Armand- presentó un pedido formal para que la imputada pueda acceder a salidas laborales dos veces por semana mientras continúa con prisión domiciliaria. La solicitud, que ya fue girada al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 y confirmada por fuentes judiciales a EL DÍA, se fundamenta en una propuesta concreta: Alvite fue contactada para trabajar como niñera de un bebé en una vivienda ubicada cerca de su domicilio.

Fuentes señalaron que tanto el fiscal Martín Raúl Chiorazzi como los representantes de la parte damnificada deberán expresar su opinión antes de que el Tribunal tome una decisión. “Luego el Tribunal resuelve”, explicó a este diario el defensor Flavio Gliemmo, quien confirmó la presentación y detalló la propuesta laboral.

Según señaló, el planteo prevé que Alvite pueda salir del hogar dos tardes por semana, únicamente para cumplir tareas de cuidado infantil en un domicilio cercano. “Sabe que tiene que trabajar por su edad y porque no está estudiando”, indicó el letrado, quien agregó que la actividad comenzaría recién el año próximo y que, en caso de cursos o capacitaciones, deberían realizarse de manera virtual.

El pedido aparece en un momento de fuerte expectativa para las partes, ya que el inicio del debate oral sigue sin fecha y el expediente transita su tramo final de preparación. Como informó EL DÍA a mediados de noviembre, la tercera audiencia preliminar, clave para depurar definitivamente la prueba y ordenar el juicio, recién se realizará el 18 de febrero de 2026. La nueva fecha fue fijada “en virtud de la cargada agenda del tribunal y de las partes”, según precisó entonces la defensa.

El proceso, que ya tuvo dos audiencias preparatorias –ambas en octubre– viene marcado por cruces entre las partes y planteos técnicos que ralentizaron el avance hacia el juicio. En la segunda audiencia, celebrada el 28 de octubre, la defensa de Alvite insistió en denunciar un presunto “ocultamiento de pruebas” durante la instrucción y volvió a cuestionar el accionar del fiscal Fernando Padovan, lo que generó tensiones con la fiscalía y la querella. Aquel día, además, se definió buena parte de la nómina de testigos y se rechazó la pretensión de la defensa de citar a Padovan al debate.

Mientras tanto, la familia de Walter Armand -el motociclista de 36 años que murió tras ser embestido en la madrugada del 12 de abril de 2024- continúa reclamando que el juicio comience cuanto antes. Para ellos, la definición de la tercera audiencia podría abrir la puerta a la fijación de una fecha concreta para el inicio del debate. La imputación contra Alvite es por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. Su amiga y acompañante aquella noche, Valentina Velázquez, también llega acusada por participar de una prueba ilegal de velocidad urbana.

El episodio que originó la causa quedó registrado en múltiples cámaras de seguridad y mostró a la imputada manejando a más de 90 km/h, cruzando semáforos en rojo y avanzando por la avenida 13 hasta impactar contra la moto de Armand en la intersección de 32.

En este contexto, el pedido de salidas laborales genera malestar entre los familiares de la víctima, que vienen reclamando que se sostengan las restricciones. Será el Tribunal quien definirá el acceso al beneficio, decisión que podría conocerse una vez que la fiscalía y la querella expresen su postura.

 

