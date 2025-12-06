Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Causa $libra

La Corte ratificó a Grabois como querellante

La Corte ratificó a Grabois como querellante
6 de Diciembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

La Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior caída de $LIBRA y ratifican a Juan Grabois como querellante de la causa.

Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja impulsado por la defensa de Novelli y Terrones Godoy no se dirigía contra una sentencia definitiva.

El expediente, cuya investigación está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, apunta a determinar si existió una maniobra de “rug pull” proceso en el que apunta a inflar artificialmente el valor de la criptomoneda y provocar su derrumbe.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

El juez Villena denunció a la fiscal Incardona
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Espectáculos
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
“300 milímetros”: el recuerdo hecho cuerpo de una tragedia bajo el agua
¿Le dirá algo lindo? Quién es la nueva novia de Alberto Fernández
Laurita Fernández cortó por lo sano: llamó a la novia de Occhiato para aclararle los tantos
Beto Casella trató de tibia y poco ambiciosa a Edith Hermida: “Yo no quiero esa comodidad”
Deportes
Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad
El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico
Estudiantes perfila el once con un solo cambio
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Policiales
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Investigan un ataque armado en Los Hornos
Información General
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla