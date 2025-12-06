La Corte ratificó a Grabois como querellante

La Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior caída de $LIBRA y ratifican a Juan Grabois como querellante de la causa.

Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja impulsado por la defensa de Novelli y Terrones Godoy no se dirigía contra una sentencia definitiva.

El expediente, cuya investigación está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, apunta a determinar si existió una maniobra de “rug pull” proceso en el que apunta a inflar artificialmente el valor de la criptomoneda y provocar su derrumbe.