Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz

José C. Paz, el distrito del Conurbano en el que gobierna el inoxidable peronista Mario Ishii, fue escenario de un escándalo que tuvo como epicentro el Concejo Deliberante. Militantes del peronismo y libertarios se trenzaron en un refriega en la que abundaron insultos y sillazos.
El Concejo se preparaba para la asunción de los ediles electos en los comicios del 7 de septiembre. Y en ese contexto, en medio de gritos y algunas provocaciones, estalló el escándalo.
La dirigente libertaria María Amoroso, que juró como concejal, denunció en sus redes sociales que militantes peronistas atacaron a los libertarios dentro del recinto donde se realizó la jura y en las afueras del edificio y que a uno de ellos le fracturaron la mandíbula.
Los enfrentamientos se dieron poco después de la jura de Amoroso, que agitó a la militancia levantando sus brazos. “Viva la libertad carajo”, gritaban los seguidores del partido fundado por Javier Milei en medio de los insultos de los militantes que responden a Ishii.
La tensión escaló y en pocos minutos pasó de insultos cruzados y cánticos a algunos empujones y golpes, según se observa en los videos que minutos más tarde se viralizaron en las redes.
“El intendente kuka Mario Ishii no aseguró la zona permitiendo que los militantes de la Libertad Avanza y la concejal @miaamoroso sean atacados brutalmente, incluso a un menor presente”, escribió un autodenominado troll libertario. Ese mensaje fue replicado por la propia Amoroso, que también compartió videos del momento.
Uno de los videos muestra el momento de la jura de Amoroso, en medio de insultos de la militancia peronista. Otro, filmado en medio de los empujones y golpes por un seguidor libertario, captó el momento en el que hubo golpes y hasta sillazos.
Los incidentes no se circunscribieron al recinto del Concejo Deliberante, sino que continuaron en la calle.
Amoroso fue a una fiscalía para denunciar que a uno de sus militantes le fracturaron la mandíbula y que también agredieron a otros.
“En José C. Paz en mi asunción le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años, otro bañando en sangre porque los agarraban de a 8 contra 1”, denunció Amoroso a través de su perfil en X.
La concejal concluyó con un arenga: “La Libertad Avanza les guste o no”.
