La Provincia envía a la Ciudad otros 40 patrulleros
6 de Diciembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Con el objetivo de mejorar la seguridad, La Plata sumó 40 vehículos para uso policial, anunciaron ayer en un acto en Plaza Moreno el intendente, Julio Alak y el Gobernador, Axel Kicillof. La incorporación de 20 camionetas Ford Ranger y 20 automóviles Fiat Cronos se concretó a instancias del Convenio de Asistencia en Seguridad con la Provincia, mediante el cual el Municipio accedió a las primeras cuotas del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad. Este fondo, está diseñado para la adquisición de vehículos, infraestructura y equipamiento, con el objetivo de optimizar la prevención y el control del delito. Las unidades se suman a otra decena de patrullas entregadas en comodato y con fondos propios a la Policía, en abril.

 

