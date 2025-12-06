Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En el marco de la investigación por maniobras financieras de sur finanzas

El juez Villena denunció a la fiscal Incardona

El juez Villena denunció a la fiscal Incardona

Federico Villena

6 de Diciembre de 2025 | 01:49
Edición impresa

La investigación por las maniobras financieras de Sur Finanzas sumó un giro inesperado y encendió una fuerte interna en la Justicia federal de Lomas de Zamora. El juez Federico Villena presentó una denuncia penal contra la fiscal Cecilia Incardona, a quien acusa de amenazas, irregularidades y de intentar manipular el expediente para que no quedara bajo su jurisdicción.

La presentación del magistrado profundiza el conflicto dentro del fuero justo cuando la causa avanza sobre un entramado económico que mezcla finanzas informales, representantes del fútbol, dirigentes y flujos de dinero vinculados al ecosistema de la AFA.

La DGI-ARCA denunció a Sur Finanzas -cuyo dueño es Ariel Vallejo, mano derecha del titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia- por la evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y del manejó de más de 800 mil millones de pesos, parte de personas inexistentes o sin capacidad económica para hacerlo.

La causa quedó a cargo de la fiscal Incardona que tras formalizar una imputación envió la causa a sorteo para que se designe juez con una serie de pedidos de medidas de prueba.

Según los documentos analizados por los investigadores, Sur Finanzas habría funcionado como un canal de pagos para dirigentes y operadores vinculados al deporte, con transferencias que incluían: movimientos de representantes y agentes, operaciones conectadas a clubes profesionales, pagos privados vinculados al mercado futbolístico.

En ese circuito aparece también la AFA, aunque no está formalmente investigada como institución. Lo que se analiza son operaciones realizadas por terceros que movían o administraban dinero vinculado —de manera directa o indirecta— a actividades oficiales y no oficiales del fútbol argentino.

LE PUEDE INTERESAR

Ziliotto visitó la Rosada y rechazó el Presupuesto

LE PUEDE INTERESAR

Argentina emite un bono en dólares y vuelve al mercado

“Forum Shopping”

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena denunció a la fiscal de ese distrito Cecilia Incardona por posible “forum shopping” (manipular la causa) en la elección del magistrado que debía intervenir en la denuncia del gobierno nacional contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por evasión de impuestos y lavado de dinero.

La fiscal consideró que la causa debía quedar radicada en el juzgado federal 2, a cargo de Luis Armella, porque allí tramita desde mitad de año otra denuncia contra Vallejo y el club Banfield. Y sacársela al juez natural, y que fue sorteado, el propio Federico Villena.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El juez Villena denunció a la fiscal Incardona

Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Espectáculos
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
“300 milímetros”: el recuerdo hecho cuerpo de una tragedia bajo el agua
¿Le dirá algo lindo? Quién es la nueva novia de Alberto Fernández
Laurita Fernández cortó por lo sano: llamó a la novia de Occhiato para aclararle los tantos
Beto Casella trató de tibia y poco ambiciosa a Edith Hermida: “Yo no quiero esa comodidad”
Policiales
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Investigan un ataque armado en Los Hornos
Deportes
Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad
El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico
Estudiantes perfila el once con un solo cambio
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Información General
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla