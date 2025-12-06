El juez Villena denunció a la fiscal Incardona

La investigación por las maniobras financieras de Sur Finanzas sumó un giro inesperado y encendió una fuerte interna en la Justicia federal de Lomas de Zamora. El juez Federico Villena presentó una denuncia penal contra la fiscal Cecilia Incardona, a quien acusa de amenazas, irregularidades y de intentar manipular el expediente para que no quedara bajo su jurisdicción.

La presentación del magistrado profundiza el conflicto dentro del fuero justo cuando la causa avanza sobre un entramado económico que mezcla finanzas informales, representantes del fútbol, dirigentes y flujos de dinero vinculados al ecosistema de la AFA.

La DGI-ARCA denunció a Sur Finanzas -cuyo dueño es Ariel Vallejo, mano derecha del titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia- por la evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y del manejó de más de 800 mil millones de pesos, parte de personas inexistentes o sin capacidad económica para hacerlo.

La causa quedó a cargo de la fiscal Incardona que tras formalizar una imputación envió la causa a sorteo para que se designe juez con una serie de pedidos de medidas de prueba.

Según los documentos analizados por los investigadores, Sur Finanzas habría funcionado como un canal de pagos para dirigentes y operadores vinculados al deporte, con transferencias que incluían: movimientos de representantes y agentes, operaciones conectadas a clubes profesionales, pagos privados vinculados al mercado futbolístico.

En ese circuito aparece también la AFA, aunque no está formalmente investigada como institución. Lo que se analiza son operaciones realizadas por terceros que movían o administraban dinero vinculado —de manera directa o indirecta— a actividades oficiales y no oficiales del fútbol argentino.

“Forum Shopping”

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena denunció a la fiscal de ese distrito Cecilia Incardona por posible “forum shopping” (manipular la causa) en la elección del magistrado que debía intervenir en la denuncia del gobierno nacional contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por evasión de impuestos y lavado de dinero.

La fiscal consideró que la causa debía quedar radicada en el juzgado federal 2, a cargo de Luis Armella, porque allí tramita desde mitad de año otra denuncia contra Vallejo y el club Banfield. Y sacársela al juez natural, y que fue sorteado, el propio Federico Villena.