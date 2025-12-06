Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Testimonios policiales contradicen la versión del “testigo clave” del cuádruple crimen

Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro

Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro

Osvaldo Martínez en los pasillos de tribunales / Roberto Acosta

6 de Diciembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

El juicio por falso testimonio agravado que enfrentan Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, considerados testigos centrales del cuádruple crimen de La Loma, sumó en la jornada de ayer una nueva audiencia con declaraciones que volvieron a tensionar el proceso. A pocos días de que se cierren las pruebas y comiencen los alegatos, policías y una vecina aportaron versiones que profundizan las contradicciones históricas del remisero y ponen nuevamente bajo la lupa su rol en la causa.

La jornada se desarrolló en el fuero penal de La Plata y tuvo como eje la reconstrucción de las primeras horas de la investigación de la brutal masacre ocurrida en noviembre de 2011. Los efectivos que declararon participaron de aquellos momentos iniciales y fueron contundentes: negaron de plano la secuencia que Tagliaferro sostiene desde hace años sobre cómo tomó contacto con la escena. Mientras el remisero afirmó que, tras enterarse del hecho, fue directamente hasta el departamento tipo PH de la calle 28 entre 41 y 42, y que incluso habló con el fiscal, los policías describieron un circuito completamente distinto.

Los efectivos declararon que ya habían finalizado el perímetro cuando vieron aparecer a una persona que dijo haber llevado a “una de las víctimas” hasta allí. Tras escuchar su explicación, uno de los agentes llamó a su superior, quien ordenó que esa persona -luego identificada como Tagliaferro- fuera trasladada a declarar a la División Homicidios de la DDI. El remisero se dirigió en su auto particular y los policías lo siguieron en patrullero. “Entró, declaró y se fue”, señalaron las fuentes. Para los investigadores, se trata de una nueva contradicción en una secuencia que ya acumula versiones desde 2011. A esto se suma que, en la audiencia del jueves, Tagliaferro admitió haber gestionado meses antes del juicio de 2014 la recompensa de 300 mil pesos que solo podía cobrarse si Martínez era encontrado culpable, un trámite que fue central para que la Justicia lo considerara “testigo interesado”.

Ayer también se escuchó el relato de una vecina cuya casa está pegada a la de las víctimas. Sobre Martínez, fue categórica: “Ese día no lo vi en ningún momento”, dijo. El juicio entrará la semana próxima en su tramo decisivo: el martes continuará la producción de prueba.

 

