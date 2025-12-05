Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Enfoque

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

Carlos Barolo

5 de Diciembre de 2025 | 20:56

Escuchar esta nota


Ya jurados los nuevos legisladores y con las sesiones extraordinarias que arrancarán el 10 de diciembre encima, arrancó en la Cámara de Diputados de la Nación la pelea por las comisiones. El oficialismo parlamentario apuesta a que en las extraordinarias, del 11 al 31 de diciembre, se le de luz verde a dos proyectos en la Cámara Baja: el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal, que busca que los argentinos "saquen los dólares del colchón".

Tienen muy poco tiempo ya que las fiestas de Navidad parten el período. Por eso, aunque el Gobierno incluya desde el inicio en el temario las reformas laboral y penal, no creen que se vayan a tratar hasta mediados de enero o febrero.

Como las comisiones se van armando a medida que se discuten los textos, en principio buscarán integrar las de Legislación Penal (que tiene 31 miembros y podría seguir al mando de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien se referencia en Patricia Bullrich) y la de Presupuesto (con 49 miembros, seguiría al mando del mileista Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien reemplazó al renunciado José Luis Espert).

LA PELEA DE FONDO

Pero la pelea de fondo pasa por la cantidad de miembros que le tocará a cada bancada. En esa discusión, Martín Menem -titular del cuerpo- tiene la palabra final. "Se va a iniciar un diálogo y a definir con acuerdos políticos", aseguró a la prensa.

En la ceremonia del miércoles, Menem volvió a ser ratificado como presidente de la Cámara y, a pesar de las amenazas de rebelión, el cuerpo le delegó las atribuciones para designar los espacios en las comisiones.

Dado que la potestad para definir la integración de las comisiones es, en verdad, una facultad que el cuerpo le delega al presidente, había avanzado un acuerdo entre el peronismo de Unión por la Patria y otros bloques para que esta vez no se vote esa delegación y que la composición de cada comisión se someta a votación en el recinto.

"Estaba todo cerrado pero el PRO y la UCR se bajaron", aseguraron legisladores de dos bancadas diferentes, resignados al dedazo de Menem.

Lo cierto es que, efectivamente, el martes último a la noche hubo una reunión en la que participaron los jefes de bloque del peronismo, Provincias Unidas, el PRO, la UCR y el MID. Todos tenían reproches acumulados contra Menem: por “bloquear” comisiones, por no cumplir con su palabra, por partir los bloques. En ese encuentro, aseguran, sellaron el compromiso de no votar las delegaciones.

Pero el Gobierno movió sus fichas, jugó a la política. Y el ministro de Interior, Diego Santilli, activó reuniones. Y al momento de la verdad Unión por la Patria sólo terminó contando con el apoyo de Provincias Unidas para avanzar con la limitación a Menem. "Las va a armar como él quiera. Otra vez. Porque así se lo permitieron", reprochaba, enojado, un legislador peronista luego de la sesión ese día.

El tema es que el reglamento no estipula un cálculo claro. Sólo habla de proporcionalidad y de "sectores políticos". No especifica si se debe tomar el criterio de bloques o de interbloques (cuando dos bancadas diferentes trabajan juntas).

El artículo 105º plantea que "la designación de los diputados que integrarán las comisiones permanentes o especiales se hará, en lo posible, en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara".

En el oficialismo hacían unos primeros cálculos de proporcionalidad sobre las comisiones básicas de 31 miembros, calculando 12 para La Libertad Avanza y 12 para Unión por la Patria. Luego tres sillas para la tercera fuerza y dos para los dos espacios que le sigan.

Pero eso desató una fuerte pelea por establecer cuál es la tercera fuerza, después de que el PRO y la UCR tejieran una alianza para empardar con un interbloque de 22 miembros al grupo de Provincias Unidas, que también se alió bajo esa figura con la bancada de Miguel Angel Pichetto y la Coalición Cívica.

