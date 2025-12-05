Atención Triperos: canje, bono voluntario y todo lo que tienen que saber los hinchas del Lobo para el clásico
Atención Triperos: canje, bono voluntario y todo lo que tienen que saber los hinchas del Lobo para el clásico
Video | Le robó a menores en el Bosque y fue detenido frente a UNO
Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026
Informe alerta que creció la demanda en comedores del Gran La Plata y faltan alimentos
Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa
Permanecerá cerrado al tránsito paso a nivel clave en La Plata
VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"
La Plata: una mujer fue baleada en medio de un conflicto por usurpación
Judiciales se sumaron al pedido de estatales por "reabrir urgente" las paritarias
Sur Finanzas: el juez Villena denunció penalmente a la fiscal Incardona por "manipular" la causa
Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Detuvieron a un delincuente armado en pleno centro de La Plata tras intentar asaltar un comercio
Robos y destrozos en el jardín de La Plata que funciona con containers
En medio de la violenta ola de inseguridad, La Plata suma 40 patrulleros
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Empleados de supermercados recibirán un bono extraordinario por fin de año
Así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Crisis en el transporte platense: un juez restituyó al presidente de Nueve de Julio tras un intento de golpe
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vidas
Colapinto: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”
ATE anunció un paro nacional y movilización, con impacto en La Plata: cuándo será la huelga
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Otro comerciante de La Plata blanco de la delincuencia: una hora de terror
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Carlos Barolo
Escuchar esta nota
Ya jurados los nuevos legisladores y con las sesiones extraordinarias que arrancarán el 10 de diciembre encima, arrancó en la Cámara de Diputados de la Nación la pelea por las comisiones. El oficialismo parlamentario apuesta a que en las extraordinarias, del 11 al 31 de diciembre, se le de luz verde a dos proyectos en la Cámara Baja: el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal, que busca que los argentinos "saquen los dólares del colchón".
Tienen muy poco tiempo ya que las fiestas de Navidad parten el período. Por eso, aunque el Gobierno incluya desde el inicio en el temario las reformas laboral y penal, no creen que se vayan a tratar hasta mediados de enero o febrero.
Como las comisiones se van armando a medida que se discuten los textos, en principio buscarán integrar las de Legislación Penal (que tiene 31 miembros y podría seguir al mando de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien se referencia en Patricia Bullrich) y la de Presupuesto (con 49 miembros, seguiría al mando del mileista Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien reemplazó al renunciado José Luis Espert).
LA PELEA DE FONDO
Pero la pelea de fondo pasa por la cantidad de miembros que le tocará a cada bancada. En esa discusión, Martín Menem -titular del cuerpo- tiene la palabra final. "Se va a iniciar un diálogo y a definir con acuerdos políticos", aseguró a la prensa.
En la ceremonia del miércoles, Menem volvió a ser ratificado como presidente de la Cámara y, a pesar de las amenazas de rebelión, el cuerpo le delegó las atribuciones para designar los espacios en las comisiones.
LE PUEDE INTERESAR
Empleados de supermercados recibirán un bono extraordinario por fin de año
Dado que la potestad para definir la integración de las comisiones es, en verdad, una facultad que el cuerpo le delega al presidente, había avanzado un acuerdo entre el peronismo de Unión por la Patria y otros bloques para que esta vez no se vote esa delegación y que la composición de cada comisión se someta a votación en el recinto.
"Estaba todo cerrado pero el PRO y la UCR se bajaron", aseguraron legisladores de dos bancadas diferentes, resignados al dedazo de Menem.
Lo cierto es que, efectivamente, el martes último a la noche hubo una reunión en la que participaron los jefes de bloque del peronismo, Provincias Unidas, el PRO, la UCR y el MID. Todos tenían reproches acumulados contra Menem: por “bloquear” comisiones, por no cumplir con su palabra, por partir los bloques. En ese encuentro, aseguran, sellaron el compromiso de no votar las delegaciones.
Pero el Gobierno movió sus fichas, jugó a la política. Y el ministro de Interior, Diego Santilli, activó reuniones. Y al momento de la verdad Unión por la Patria sólo terminó contando con el apoyo de Provincias Unidas para avanzar con la limitación a Menem. "Las va a armar como él quiera. Otra vez. Porque así se lo permitieron", reprochaba, enojado, un legislador peronista luego de la sesión ese día.
El tema es que el reglamento no estipula un cálculo claro. Sólo habla de proporcionalidad y de "sectores políticos". No especifica si se debe tomar el criterio de bloques o de interbloques (cuando dos bancadas diferentes trabajan juntas).
El artículo 105º plantea que "la designación de los diputados que integrarán las comisiones permanentes o especiales se hará, en lo posible, en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara".
En el oficialismo hacían unos primeros cálculos de proporcionalidad sobre las comisiones básicas de 31 miembros, calculando 12 para La Libertad Avanza y 12 para Unión por la Patria. Luego tres sillas para la tercera fuerza y dos para los dos espacios que le sigan.
Pero eso desató una fuerte pelea por establecer cuál es la tercera fuerza, después de que el PRO y la UCR tejieran una alianza para empardar con un interbloque de 22 miembros al grupo de Provincias Unidas, que también se alió bajo esa figura con la bancada de Miguel Angel Pichetto y la Coalición Cívica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí