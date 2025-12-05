En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

El portón de 1 y 49 abrió a las siete en punto y con el correr de los minutos, la gente se empezó a amontonar en el ingreso. Es que el rumor se convirtió en murmullo; después, en aplausos. Y finalmente en abrazos. El Colegio Nacional “Rafael Hernández” vivía esta noche anoche una escena prácticamente inédita en sus 140 años: cerca de dos mil exalumnos —desde hombres y mujeres de más de 90 años que cursaron en plena posguerra, hasta jóvenes de 19 que egresaron en 2024— volvieron a pisar los mosaicos que alguna vez los vieron correr, copiar, enamorarse, discutir y crecer.

En el patio de ingreso al emblemático edificio, cientos de egresados de diferentes promociones se reencontraban entre besos y abrazos, y se quedaban charlando.

Los patios, el centro del mundo

En el patio central, bajo las luces colgadas entre los plátanos, dos compañeros de promoción del 45 se reencontraron después de décadas. “Vos seguís igual, Turco. Solo más canoso”, dijo uno, aunque las fotos del anuario que sostenían revelaban otros rostros. La frase, sin embargo, alcanzó para que el pasado regresara de golpe. Nadie parecía cargar cuentas pendientes. El Colegio suspendió el tiempo.

Las mesas repartidas por los dos patios como en una gran peña intergeneracional. El buffet circuló con ritmo constante, bandejas de empanadas y copas en alto. Los asistentes llevaba una cinta distintiva, que los identificaba y marcaba su pertenencia , ya que sin ella no se podía ingresar.