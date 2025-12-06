Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Las denuncias sobre robos y actos de vandalismo en nichos y en sepulturas del cementerio municipal de nuestra ciudad, se dan con cierta frecuencia y han motivado reiteradas quejas por la inseguridad en el lugar.
Ahora es un vecino de Los Hornos, de 80 años, quien se presentó en la comisaría tercera para exponer una situación similar.
Según pudo saber este diario de fuentes del caso, el hombre hizo saber que “hace aproximadamente una semana” supo por medio de un cuidador de la bóveda de la familia del denunciante, que desconocidos “causaron daños en la claraboya y sustrajeron placas”.
Alarmado e indignado por la novedad, este jubilado decidió entonces presentarse en la necrópolis local.
Un vocero policial indicó que aquél “comprobó los daños en la claraboya de la bóveda y que además faltaba un marco de bronce que estaba en la puerta”.
“Tampoco encontró a un florero de bronce y habían desaparecido nueve placas del mismo material”, completó.
Asimismo, el informante reveló que el jubilado “aseguró que es la tercera vez que roban y dañan a la bóveda de su familia”.
Y que “desde el año 2022” que no aparece en correcto estado, pero aclaró que “no sospecha de nadie en particular”. Los pesquisas intentan establecer si los responsables de estos periódicos ataques son los mismos.
