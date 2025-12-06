Llora la vaca de Milka ante la fuerte caída en las ventas

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
La empresa Mondelez, propietaria de marcas masivas como Milka, Oreo, Pepitos y Beldent, frenó su producción en la planta que posee en la localidad de Talar de Pacheco, al norte del conurbano bonaerense, por tres semanas y otorgó licencia a sus 2.300 empleados.
En declaraciones a LED FM, Jorge Penayo, delegado de la empresa, reveló que la producción no alcanzó las 72.000 toneladas previstas y que en cambio se produjo una caída de 13.000 toneladas.
La decisión de esta empresa líder de la alimentación se encuadra dentro de un contexto general de caída de la producción por falta de demanda en varias compañías de este sector, e incluso de otras ramas industriales.
Penayo recordó que “en 2001 nos licenciaron por fuerza mayor, por los saqueos y caos que había afuera de la fábrica. Ahí nos licenciaron una semana a todos. Ahora es otra situación, es por el consumo. Las marcas que produce la empresa son las que consume la clase media”.
Justamente, los aumentos de tarifas y de bienes básicos son los que más afectan a la clase media, cuyos ingresos se ven acotados por subas de paritarias pode debajo de la inflación y actividad acotada en todos los rubros.
La empresa Mondelez fabrica los productos de las marcas Oreo, Terrabuso y Milka, entre otros.
