Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Opera varias líneas de micros en la región

Litigio en el directorio de la “Nueve de Julio”

La Justicia ordenó reponer a un directivo tras lo que se denuncia como un violento intento de desplazamiento. Se abrió una causa penal

Litigio en el directorio de la “Nueve de Julio”

La empresa opera varias líneas dentro de la ciudad / demian alday

6 de Diciembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

La empresa Nueve de Julio S.A.T., una de las históricas operadoras del servicio de colectivos en La Plata, atraviesa uno de los episodios más tensos de sus 80 años de trayectoria. Tras un enfrentamiento interno marcado por denuncias de violencia, maniobras irregulares y acusaciones de fraude societario, la Justicia Civil dispuso restituir en su cargo al presidente de la firma, Walter Mastropietro, quien había sido apartado durante noviembre en un operativo que su defensa describe como un “golpe institucional”.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 y ejecutada con la presencia de un oficial de Justicia. La presentación había sido impulsada por los abogados Pablo Grillo Ciocchini - en el fuero civil - y Marcelo Peña, quien también actúa como patrocinante en la causa penal que investiga lo ocurrido.

Según relató Peña, el desplazamiento se produjo cuando algunos socios minoritarios ingresaron por la fuerza a las oficinas, rompieron cerraduras y agredieron tanto al presidente como a su hija y a empleados que estaban trabajando”.

En ese contexto, habrían redactado un acta interna para declararse como mayoría y remover a Mastropietro.

El episodio derivó en una denuncia que se tramita en la fiscalía Nº 17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, donde se investigan lesiones, amenazas, usurpación y fraude a la administración societaria. Peña señaló además la intervención de un empresario del rubro, Gabriel Cassinotti, imputado en la causa conocida como la “banda de los jueces”, que según sostiene habría actuado “infiltrado” para favorecer intereses externos.

El abogado afirmó que, durante las dos semanas en que los socios minoritarios detentaron el control, “se registraron movimientos económicos altísimos con precios irrazonables” y presuntos intentos de cerrar acuerdos laborales millonarios sin autorización, buscando - según sostuvo - “beneficiar a determinadas personas en detrimento de la empresa”.

LE PUEDE INTERESAR

UNLP: adelantan la elección del presidente

LE PUEDE INTERESAR

Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V

Al recuperar el mando, la defensa advirtió un “vaciamiento financiero” y la desaparición de documentación clave. Por eso solicitaron la intervención de un escribano y anunciaron que ampliarán la denuncia penal. También pedirán cruces telefónicos de funcionarios, empresarios y particulares, al considerar que la maniobra podría formar parte de “una asociación ilícita orientada a forzar el control y eventual venta de la empresa”.

Pese a la situación, la firma Nueve de Julio mantiene su prestación habitual. La compañía opera actualmente las líneas municipales 508 y 561, y las provinciales 215, 225, 414 y la Línea Universitaria, conectando La Plata con Berazategui y Florencio Varela.

Si bien la medida cautelar restableció la conducción original, el clima interno continúa convulsionado.

Ahora, la principal expectativa está puesta en las pericias, auditorías y medidas que la Justicia podría ordenar para determinar el alcance del conflicto y establecer responsabilidades.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Ziliotto visitó la Rosada y rechazó el Presupuesto
Últimas noticias de La Ciudad

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

UNLP: adelantan la elección del presidente

Llegó el día para la primera Fiesta de la Frutilla platense en Meridiano V
Espectáculos
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
“300 milímetros”: el recuerdo hecho cuerpo de una tragedia bajo el agua
¿Le dirá algo lindo? Quién es la nueva novia de Alberto Fernández
Laurita Fernández cortó por lo sano: llamó a la novia de Occhiato para aclararle los tantos
Beto Casella trató de tibia y poco ambiciosa a Edith Hermida: “Yo no quiero esa comodidad”
Policiales
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Investigan un ataque armado en Los Hornos
Información General
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Deportes
Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad
El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico
Estudiantes perfila el once con un solo cambio
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla