Atacó a dos adolescentes detrás del estadio UNO

Un llamado al 911 permitió alertar sobre un episodio de inseguridad ocurrido en la parte posterior del estadio de Estudiantes, donde un joven de 20 años fue retenido luego de arrebatarles los celulares a dos menores de edad: una adolescente de 14 años y un niño de 12.

Según informaron fuentes del caso, los móviles que acudieron al aviso se encontraron con personal que ya mantenía demorado al sospechoso. Se trataba de un joven quien minutos antes había sido reducido por transeúntes que intercedieron al advertir el robo. Fueron ellos quienes lograron recuperar los aparatos sustraídos y devolvérselos a las víctimas antes de retirarse del lugar.

Los dos chicos se encontraban ilesos y fueron asistidos luego por un familiar que llegó a la zona, mientras los uniformados reconstruían la secuencia delictiva.

El despliegue generó gran movimiento en el área, debido tanto a la presencia policial como a la intervención de los testigos que ayudaron a frustrar el asalto. Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la seccional, donde quedó aprehendido por el delito de “tentativa de hurto”.