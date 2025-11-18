Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Jorge “Corcho” Rodríguez abrió su atelier y exhibió sus obras a Johnny Depp y amigos íntimos

Jorge “Corcho” Rodríguez abrió su atelier y exhibió sus obras a Johnny Depp y amigos íntimos
18 de Noviembre de 2025 | 18:42

Escuchar esta nota

El empresario Jorge “Corcho” Rodríguez abrió su atelier al actor estadounidense Johnny Depp y a sus íntimos amigos, a quienes enseñó por primera vez su obra como artista plástico. El evento se produjo en “Little red door gallery”, en Villa Crespo. La exhibición del trabajo pictórico de Rodríguez se llama “On the Road. Serching for Utopia”. La muestra fue curada por la prestigiosa directora de arte, escenógrafa y artista visual Julieta Ascar.

"Para mí es muy importante pasar una línea, una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos. Una situación es tocar canciones en una casa, otra muy diferente es hacerlo en un escenario y vender tickets, ¿no? Son como barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar", dijo Rodríguez al inaugurar su exposición. El empresario y artista estuvo acompañado por su esposa Verónica Lozano y su hija Antonia. 

El título de la muestra hace referencia al mítico libro del escritor Jack Kerouac. “On the road es la brújula de esta exhibición: un territorio donde la pintura, la vida y el espacio narran un mismo viaje”, explica Ascar en el texto introductorio de la muestra. “Se propone un recorrido que avanza como un libro abierto, atravesando escenas que revelan el pulso inquieto del artista: siempre en movimiento, siempre en búsqueda”.
 
En un texto firmado por el propio Rodríguez, el artista explica: “Toda mi vida la he pasado en el camino, en moto, en auto, girando con amigos y muchas veces solo, hoy todavía lo sigo haciendo todos los días. Todos estamos en un viaje, ese viaje nos sorprenderá con problemas, amores, traiciones, alegrías y tristeza. Ese camino, todos sabemos, termina (o comienza) con nuestra muerte, algo de lo que no tenemos duda de que va a ocurrir. Es por esto por lo que estamos obligados espiritualmente a buscar la utopía, eso que seguramente nunca alcanzaremos pero que nos mantiene despiertos, hambrientos y alocados”.

Antes de los agradecimientos, Rodríguez contó que había estado durante la tarde grabando música junto a Depp. Luego, llegaron las palabras de gratitud. 
"Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me ha impulsado, él es un gran pintor de acuarelas. Y también muy agradecido con mi hermano de distinta madre, Johnny, que es un gran, gran artista también, quien siempre, cada vez que nos vemos, recibo gran inspiración de él". 

Emocionado, Rodríguez también recordó a la entrañable gestora cultural Teresa Anchorena, recientemente fallecida. "Como saben no está más con nosotros, pero está acá adentro, fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices, muy compinches, era una gran personalidad de la cultura argentina". 

Entre otros los invitados, estuvieron: Gaby Álvarez, Daniela Urzi, Guillermina Valdez, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Lula Bertoldi, Julieta Ortega, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Carlos Ott y la diseñadora y artista plástica Renata Schussheim. 

LE PUEDE INTERESAR

Tensa audiencia por la restitución de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara

LE PUEDE INTERESAR

Uno de los más facheros de Boca y la nieta de Susana Giménez confirmaron su romance
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos
Últimas noticias de Espectáculos

Tensa audiencia por la restitución de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara

Uno de los más facheros de Boca y la nieta de Susana Giménez confirmaron su romance

¡Bombazo! Shakira en Argentina: Ángela Torres abrirá los shows en Buenos Aires

Se estrena en La Plata "Ricardo III, yo nací roto”, un clásico de Shakespeare llevado al teatro
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
Tras el triunfo a Platense, Fernando Zaniratto fue elegido como el mejor DT de la fecha 16
Unión vs Gimnasia: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final
Rosario Central vs Estudiantes: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final
Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura
Información General
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
La Ciudad
En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región
El Súper Cartonazo y un premio acumulado de 30 millones: tres ganadores, dos se llevan más de $13 millones cada uno
Aniversario de La Plata: así será el operativo en los festejos de Plaza Moreno
La Lista Suteba Multicolor convocó a una marcha el jueves y hay escuelas que tendrán 6 días corridos sin clases
Fraude eléctrico en La Plata: supermercados con medidores "tocados" y comercios "enganchados" a la luz
Policiales
Nuevo ataque de "tira piedras" en la Autopista La Plata - Buenos Aires: no hubo heridos de milagro
“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata
Murió Justo José López, el último ex policía que permanecía detenido tras la desaparición de Miguel Bru
"Justicia por Agustín": familiares y amigos del joven asesinado en Tolosa reclaman en el paso bajo nivel
"Me siento desilusionada": Julieta Makintach habló tras la destitución en La Plata y confirmó que apelará el fallo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla