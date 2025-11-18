Jorge “Corcho” Rodríguez abrió su atelier y exhibió sus obras a Johnny Depp y amigos íntimos

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial
El empresario Jorge “Corcho” Rodríguez abrió su atelier al actor estadounidense Johnny Depp y a sus íntimos amigos, a quienes enseñó por primera vez su obra como artista plástico. El evento se produjo en “Little red door gallery”, en Villa Crespo. La exhibición del trabajo pictórico de Rodríguez se llama “On the Road. Serching for Utopia”. La muestra fue curada por la prestigiosa directora de arte, escenógrafa y artista visual Julieta Ascar.
"Para mí es muy importante pasar una línea, una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos. Una situación es tocar canciones en una casa, otra muy diferente es hacerlo en un escenario y vender tickets, ¿no? Son como barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar", dijo Rodríguez al inaugurar su exposición. El empresario y artista estuvo acompañado por su esposa Verónica Lozano y su hija Antonia.
El título de la muestra hace referencia al mítico libro del escritor Jack Kerouac. “On the road es la brújula de esta exhibición: un territorio donde la pintura, la vida y el espacio narran un mismo viaje”, explica Ascar en el texto introductorio de la muestra. “Se propone un recorrido que avanza como un libro abierto, atravesando escenas que revelan el pulso inquieto del artista: siempre en movimiento, siempre en búsqueda”.
En un texto firmado por el propio Rodríguez, el artista explica: “Toda mi vida la he pasado en el camino, en moto, en auto, girando con amigos y muchas veces solo, hoy todavía lo sigo haciendo todos los días. Todos estamos en un viaje, ese viaje nos sorprenderá con problemas, amores, traiciones, alegrías y tristeza. Ese camino, todos sabemos, termina (o comienza) con nuestra muerte, algo de lo que no tenemos duda de que va a ocurrir. Es por esto por lo que estamos obligados espiritualmente a buscar la utopía, eso que seguramente nunca alcanzaremos pero que nos mantiene despiertos, hambrientos y alocados”.
Antes de los agradecimientos, Rodríguez contó que había estado durante la tarde grabando música junto a Depp. Luego, llegaron las palabras de gratitud.
"Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me ha impulsado, él es un gran pintor de acuarelas. Y también muy agradecido con mi hermano de distinta madre, Johnny, que es un gran, gran artista también, quien siempre, cada vez que nos vemos, recibo gran inspiración de él".
Emocionado, Rodríguez también recordó a la entrañable gestora cultural Teresa Anchorena, recientemente fallecida. "Como saben no está más con nosotros, pero está acá adentro, fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices, muy compinches, era una gran personalidad de la cultura argentina".
Entre otros los invitados, estuvieron: Gaby Álvarez, Daniela Urzi, Guillermina Valdez, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Lula Bertoldi, Julieta Ortega, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Carlos Ott y la diseñadora y artista plástica Renata Schussheim.
