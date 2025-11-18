Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Tras el triunfo a Platense, Fernando Zaniratto fue elegido como el mejor DT de la fecha 16

Tras el triunfo a Platense, Fernando Zaniratto fue elegido como el mejor DT de la fecha 16

fotobaires

18 de Noviembre de 2025 | 16:36

Escuchar esta nota

El entrenador interino de Gimnasia, Fernando Zaniratto, se quedó con el premio individual al Mejor DT de la Fecha 16 del Torneo Clausura.

“El Lobo metió un triunfazo 3-0 como visitante y se clasificó a los octavos de final. Por ese motivo, Fernando Zaniratto, de Gimnasia, es el MejorDT de la Fecha 16 del Torneo Betano Clausura 2025”, manifestó la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol en la descripción de su publicación de X.

El “Lobo” llegaba al Estadio Ciudad de Vicente López obligado a ganar para lograr la clasificación a los playoff. Sin embargo, a pesar de la presión previa al encuentro tras el empate de Sarmiento ante San Lorenzo, Gimnasia ingresó al terreno de juego con una confianza que demostró en los últimos dos partidos. 

De esta manera, el elenco mens sana concretó el 3-0 ante el Calamar, el cual llegó de la mano de los atacantes Manuel Panaro, Luis Marcelo Torres y Franco Torres, quienes demostraron la efectividad ofensiva del Lobo.

 

Unión vs Gimnasia: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final

Rosario Central vs Estudiantes: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final
