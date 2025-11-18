Tras el triunfo a Platense, Fernando Zaniratto fue elegido como el mejor DT de la fecha 16

El entrenador interino de Gimnasia, Fernando Zaniratto, se quedó con el premio individual al Mejor DT de la Fecha 16 del Torneo Clausura.

“El Lobo metió un triunfazo 3-0 como visitante y se clasificó a los octavos de final. Por ese motivo, Fernando Zaniratto, de Gimnasia, es el MejorDT de la Fecha 16 del Torneo Betano Clausura 2025”, manifestó la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol en la descripción de su publicación de X.

El “Lobo” llegaba al Estadio Ciudad de Vicente López obligado a ganar para lograr la clasificación a los playoff. Sin embargo, a pesar de la presión previa al encuentro tras el empate de Sarmiento ante San Lorenzo, Gimnasia ingresó al terreno de juego con una confianza que demostró en los últimos dos partidos.

El Lobo metió un triunfazo 3-0 como visitante y se clasificó a los octavos de final. Por ese motivo, Fernando Zaniratto, de @gimnasiaoficial, es el #MejorDT de la #Fecha16 del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆@YPFoficial pic.twitter.com/40G1l6fGtv — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 18, 2025

De esta manera, el elenco mens sana concretó el 3-0 ante el Calamar, el cual llegó de la mano de los atacantes Manuel Panaro, Luis Marcelo Torres y Franco Torres, quienes demostraron la efectividad ofensiva del Lobo.