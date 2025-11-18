Un gremio docente convocó a una marcha el jueves en La Plata y hay escuelas que tendrán 6 días corridos sin clases

Asuetos, feriados y también marcha. Algunas escuelas de La Plata están informando este martes que tras el asueto administrativo por el aniversario de nuestra ciudad los docentes no dictarán clases debido a que participarán de una marcha convocado por un sindicato.

Es por ese motivo que los alumnos no asistirán a los centros educativos durante 6 días corridos y recién volverán el próximo martes 25 de noviembre. Se trata de los maestros afiliados al gremio Suteba Multicolor, que anunció que este jueves "movilizamos a la paritaria. ¡Vamos por un verdadero aumento salarial!".

En ese sentido reclamaron: "Basta de ajuste a la educación pública. Salario igual a la canasta familiar. Basta de violencia hacia las escuelas. Que Suteba y todos los gremios llamen a paro y movilización contra la reforma laboral de Milei y el ajuste de Kicillof".

De esta forma, tras el asueto de mañana por el aniversario de La Plata, los afiliados a este sindicato no dictarán clases para sumarse a la marcha. Luego llega el viernes feriado por el puente turístico, el fin de semana, y nuevamente el feriado del lunes.