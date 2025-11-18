Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

La Ciudad

Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario

Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
18 de Noviembre de 2025 | 08:12

Escuchar esta nota

Mañana La Plata cumple 143 años, es por ese motivo que la Ciudad vivirá una jornada de asueto administrativo. En ese marco se informó que no habrá clases en escuelas y colegios, como así tampoco en las universidades. 

Las notificaciones de las instituciones educativas por la suspensión de actividades empezaron a llegar ayer, pese a que se preveía y sólo restaba la confirmación oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, que llegó hoy con la publicación de la Resolución N°548/2025 en el Boletín Oficial. Se informó que tanto las escuelas públicas como privadas platenses mañana "permanecerán cerradas" debido a los festejos por el aniversario de La Plata. La medida se tomó en paralelo con el asueto administrativo que dictó el Ministerio de Gobierno bonaerense.

De esta forma, el documento establece como "no laborables para la Administración Pública y el Banco de la provincia de Buenos Aires y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2025".

Aniversario de La Plata: cómo funcionarán mañana los servicios

El municipio platense informó cómo funcionarán los servicios mañana, con motivo de la conmemoración del 143° aniversario de la Ciudad. La Comuna precisó que la recolección de residuos funcionará con normalidad y que las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de sábado.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días 

Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00. 

A su vez, el Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista abrirán en su horario habitual, al igual que el Parque Ecológico, mientras que la República de los Niños funcionará únicamente como parque y sin estacionamiento.

