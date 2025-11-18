Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Se realiza la tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Se realiza la tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata
18 de Noviembre de 2025

Escuchar esta nota

En la antesala del 143º aniversario de La Plata, esta noche la Ciudad volverá a reunir a toda su dirigencia política, institucional y empresarial en la tradicional cena anual de la Fundación Florencio Pérez.

La cita tiene lugar en el salón Vonharv, donde confluirán personalidades de distintos ámbitos para compartir una velada que combina celebración, diálogo y articulación entre los actores que intervienen en la actualidad de la Región.

Entre los invitados se encuentran el gobernador Axel Kicillof, el intendente Julio Alak acompañado por su gabinete, y concejales del oficialismo y la oposición. También participan la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Koggan, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, dirigentes de instituciones sociales y deportivas, y representantes de cámaras empresariales locales.

Este año, la tradicional cena vuelve a poner el acento en su carácter solidario. Las donaciones de la edición 2025 serán destinadas a dos proyectos centrales: por un lado, la implementación de cursos de apoyo educativo en clubes barriales, orientados a reforzar en niños de 7 a 9 años la lectura, la comprensión de texto y las operaciones básicas de matemática; y por otro, la finalización de las obras del polideportivo recientemente inaugurado, cuyo acto contó con la presencia de varias de las autoridades que hoy participan del encuentro.

Con este marco, la Ciudad se prepara para celebrar un nuevo aniversario acompañada por la presencia de quienes protagonizan su presente, impulsan iniciativas comunitarias y proyectan su desarrollo hacia los próximos años.

