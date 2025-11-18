El Presupuesto y la ley fiscal de Axel Kicillof lograron dictamen en la Legislatura bonaerense

Los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley fiscal que el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió a la Legislatura lograron hoy dictamen, mientras se espera que la discusión por el endeudamiento continúe hasta el martes próximo.

Según indicaron fuentes legislativas, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para dos de las propuestas de Kicillof, si bien sigue pendiente la negociación por la solicitud de financiamiento.

En caso de que el diálogo con la oposición por el endeudamiento prospere, las tres iniciativas podrían tratarse el próximo miércoles en el recinto.