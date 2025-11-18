Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Causa Vialidad: ordenaron decomisar los bienes de Cristina Kirchner y le aplicaron un nuevo régimen de visitas

18 de Noviembre de 2025 | 20:20

El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. 

Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental. 

También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. 

Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.

Gorini dictaminó un nuevo régimen de visitas para Cristina

En las últimas horas, el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 2, Jorge Gorini, junto con los jueces Gustavo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvieron imponer un nuevo régimen de visitas para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa cumpliendo prisión domiciliaria en su vivienda de San José 1111.

La decisión, adoptada de manera unánime por los tres magistrados, introduce mayores restricciones al movimiento de personas en el domicilio. El ajuste se dio luego de la polémica desatada por el encuentro que la exmandataria mantuvo con nueve economistas durante el Día del Militante, una reunión que —según el Tribunal— nunca estuvo autorizada.

Cómo queda el nuevo esquema de visitas

  • Cantidad de personas: solo podrán ingresar tres o cuatro visitantes por vez.

  • Frecuencia: se permitirá una o dos visitas semanales como máximo.

Además, el TOF 2 dispuso que se emitirá un apercebimiento formal en caso de que la exmandataria incumpla estas pautas. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por TN, para los jueces la reunión grupal representó “una provocación” frente a los límites previamente establecidos.

Las restricciones se enmarcan en la resolución dictada por el Tribunal en junio, cuando se definieron las condiciones de la prisión domiciliaria. Allí se exigió la presentación de un listado de personas autorizadas a ingresar sin permiso judicial: integrantes de su núcleo familiar, personal de custodia, médicos tratantes y abogados defensores. Cualquier otra visita debe ser solicitada y justificada ante el Tribunal.

