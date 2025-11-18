Figal y la nieta de Susana Giménez confirmaron su romance

Nicolás Figal, jugador de Boca, y Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, confirmaron su romance tras varios meses de rumores. La feliz pareja oficializó su unión en las redes sociales.

Ambos de 31 años y de perfil bajo, eran protagonistas de los rumores de su amor desde agosto pasado. Sin embargo, hasta ahora no había datos que pudieran confirmar o desmentir las versiones que circulaban.

La primera imagen oficial la compartió Nicolás Figal en sus historias de Instagram, donde etiquetó a Lucía Celasco. Ambos con un look relajado, miran a la cámara mientras de fondo se ve lo que parece ser un bar al aire libre.