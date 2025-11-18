Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Figal y la nieta de Susana Giménez confirmaron su romance

Figal y la nieta de Susana Giménez confirmaron su romance
18 de Noviembre de 2025 | 17:10

Escuchar esta nota

Nicolás Figal, jugador de Boca, y Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, confirmaron su romance tras varios meses de rumores. La feliz pareja oficializó su unión en las redes sociales.

Ambos de 31 años y de perfil bajo, eran protagonistas de los rumores de su amor desde agosto pasado. Sin embargo, hasta ahora no había datos que pudieran confirmar o desmentir las versiones que circulaban. 

La primera imagen oficial la compartió Nicolás Figal en sus historias de Instagram, donde etiquetó a Lucía Celasco. Ambos con un look relajado, miran a la cámara mientras de fondo se ve lo que parece ser un bar al aire libre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!

Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
Últimas noticias de Espectáculos

¡Bombazo! Shakira en Argentina: Ángela Torres abrirá los shows en Buenos Aires

Se estrena en La Plata "Ricardo III, yo nací roto”, un clásico de Shakespeare llevado al teatro

Ricardo Darín trajo buenas noticias sobre El Eternauta: el actor deslizó la posibilidad de una tercera temporada de la exitosa serie 

En la tele: Moria Casán se quebró al hablar de Mario Castiglione
Información General
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
Tras el triunfo a Platense, Fernando Zaniratto fue elegido como el mejor DT de la fecha 16
Unión vs Gimnasia: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final
Rosario Central vs Estudiantes: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final
Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura
Policiales
"Justicia por Agustín": familiares y amigos del joven asesinado en Tolosa reclaman en el paso bajo nivel
"Me siento desilusionada": Julieta Makintach habló tras la destitución en La Plata y confirmó que apelará el fallo
VIDEO. Una Ecosports ardió en llamas en el Distribuidor de La Plata
VIDEO. Destitución de Makintach: Dieguito Fernando pidió "justicia" por su papá
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
La Ciudad
El Súper Cartonazo y un premio acumulado de 30 millones: tres ganadores, dos se llevan más de $13 millones cada uno
Aniversario de La Plata: así será el operativo en los festejos de Plaza Moreno
Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a La Plata
Un gremio docente convocó a una marcha el jueves y hay escuelas que tendrán 6 días corridos sin clases
Fraude eléctrico en La Plata: supermercados con medidores "tocados" y comercios "enganchados" a la luz

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla