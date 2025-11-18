Aniversario de La Plata: así será el operativo en los festejos de Plaza Moreno

Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona
Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona
Escuchar esta nota
El dispositivo de la Municipalidad incluirá controles, puntos de hidratación, niñeces perdidas, áreas accesibles y asistencia médica para acompañar la gran concurrencia prevista.
Con el propósito de garantizar un festejo seguro, ordenado y accesible para toda la comunidad, la Municipalidad de La Plata puso en marcha un plan integral de salud, seguridad y limpieza de cara a los shows gratuitos que se llevarán a cabo este miércoles en Plaza Moreno en el marco del 143° aniversario de la ciudad.
En materia de tránsito, los cortes se implementarán de manera progresiva: este martes comenzarán con reducciones de calzada en el perímetro de la plaza y el miércoles se avanzará con la interrupción total de la circulación vehicular.
El escenario principal de la celebración central estará ubicado sobre calle 12 entre 51 y 53. Para agilizar la circulación, se definieron seis accesos distribuidos en diagonales y laterales: diagonal 73 y 54, 13 y 54, diagonal 74 y 14, diagonal 74 y 50, 13 y 50, y diagonal 73 y 14.
Por otra parte, se habilitará un punto de encuentro en 12 y 50 para que familias y vecinos puedan utilizarlo como referencia en caso de extravíos. También se instalarán sectores de socorrismo con asistencia médica en 12 y 54, 14 y 54, 14 y 50 y 12 y 50.
Los baños químicos estarán ubicados en 54 entre 12 y 13, 54 entre 13 y 14, 50 entre 12 y 13 y 50 entre 13 y 14. A su vez, se acondicionará un espacio especial cercano al escenario para personas con discapacidad en 12 y 51 y se instalarán pasillos gastronómicos en las calles 50 y 54 de 12 a 14.
Como parte del operativo, ABSA dispondrá puntos de hidratación en 13 y 14 entre 51 y 53 para que los asistentes puedan recargar sus botellas. Estos puestos también funcionarán como áreas destinadas a contener y asistir a niñeces perdidas, facilitando el encuentro con sus familias.
La Comuna recomendó asistir con pertenencias personales bien resguardadas y llevar botellas plásticas reutilizables, protector solar y repelente en crema. Se recordó además que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, pirotecnia, aerosoles, botellas de vidrio, selfie sticks y elementos cortopunzantes.
OPERATIVO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA
La gestión del intendente Julio Alak desplegará también un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones de Plaza Moreno a partir de las 10:00, del que participarán más de 300 agentes.
El dispositivo incluye un vallado perimetral y controles de acceso mediante cacheos para evitar el ingreso de elementos peligrosos, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, latas y otros objetos prohibidos, garantizando así el bienestar del público.
Del operativo formarán parte 60 agentes de la Secretaría de Seguridad, 60 de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, 50 efectivos de seguridad privada, 135 policías, 6 motos, 4 móviles, 15 bomberos y una autobomba.
En paralelo, antes y después del evento se llevará adelante un esquema de limpieza que dividirá la plaza en seis sectores, con 90 trabajadores distribuidos estratégicamente por cuadrantes para cubrir cada área de manera eficiente.
Asimismo, habrá equipos dedicados a los alrededores del espacio verde: un grupo trabajará en calles 10 y 11 de 49 a 54; otro, en 14 y 15 de 50 a 54; y también se asignará personal a 54 y 55 de 11 a 15 y a las calles 49 y 50 en ese mismo tramo, con el fin de lograr una limpieza integral.
Finalmente, en Plaza Malvinas se dispondrá un camión con una cuadrilla de respuesta rápida ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la jornada.
