"Me siento desilusionada": Julieta Makintach habló tras la destitución en La Plata y confirmó que apelará el fallo

Julieta Makintach manifestó hoy sentirse “desilusionada” tras la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuciamiento y remarcó: “Esperaba una absolución”. La ex magistrada confirmó que apelará el fallo a la Corte Suprema.

Esta mañana, el jury de enjuiciamiento decidió destituir a la jueza Julieta Makintach. La fiscalía, que había presentado una acusación muy fuerte contra la magistrada, logró que los legisladores que integraban el jury la separaran definitivamente de su cargo.

El fallo lo leyó Ulises Giménez, secretario de Enjuiciamiento: destitución, inhabilitada de por vida y costos a pagar. La causa que originó el jury fue el escándalo por un supuesto proyecto audiovisual que mostraba a Makintach dentro del juicio por la muerte de Diego Maradona.

En mayo pasado, se viralizó un tráiler de ese documental -titulado “Justicia Divina” según la acusación- en el que se la veía entrando a tribunales, dando entrevistas en su despacho y participando activamente de las audiencias.

En el jury declararon testigos clave: abogados como Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, incluso Gianinna Maradona estuvo presente. Además, una amiga cercana de la jueza, María Vidal Alemán, también fue llamada a testificar.

Hoy, Verónica Ojeda, madre del último hijo de Maradona, declaró antes del fallo: "Dieguito vino para pedir justicia por su papá. Fueron cinco años de mucha lucha y estamos hoy para que esta jueza pague lo que tiene que pagar. Esperamos que el 17 de marzo se haga el juicio por la muerte de Diego".