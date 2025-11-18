Causa Seguros: Casación confirmó el procesamiento al ex presidente Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación resolvió hoy el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la casa por la contratación de seguros durante su gobierno.

Según la resolución, también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, ex secretaria privada del ex mandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.