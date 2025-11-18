Nuevo ataque de "tira piedras" en la Autopista La Plata - Buenos Aires: no hubo heridos de milagro

Nuevos episodios de “tirapiedras” volvieron a generar alarma en la Autopista Buenos Aires - La Plata. Según relatos de pasajeros, durante el recorrido varios micros fueron blanco de ataques con piedras que impactaron contra sus ventanillas, poniendo en riesgo la integridad de quienes circulan a bordo del transporte.

Uno de los hechos ocurrió minutos después de las 17 horas, cuando el colectivo ascendía por la autopista, varios piedrazos estallaron las ventanillas y generaron terror en los pasajeros. Después del impacto, se detuvo la marcha, se comprobó que ninguna de las personas sufrieron heridas y regresaron a denunciar el episodio sufrido.

Los ataques se producen en una zona que ya es crítica: la autopista registra, además de estos hechos vandálicos, siniestros de tránsito graves y episodios de violencia vial.

Vecinos, usuarios y autoridades reclaman más presencia policial y medidas de prevención para frenar estos ataques, que suman inseguridad y tensión en una vía clave de conexión entre la capital bonaerense y La Plata.