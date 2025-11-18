Murió Justo José López, el último ex policía que permanecía detenido tras la desaparición de Miguel Bru en La Plata

En las últimas horas, murió José López, el último policía condenado que aún permanecía preso por la desaparición de Miguel Bru. López, ex-sargento de la comisaría Novena de La Plata, falleció en un hospital de Florencio Varela, donde estaba internado por un cáncer avanzado de esófago que le impedía tragar.

Durante toda su vida afirmó ser inocente y denunció que su persecución fue parte de un “plan político”, aunque la Justicia lo declaró responsable del secuestro, tortura y desaparición del estudiante.

Con su muerte, ya no quedan detenidos por la causa Bru: era el único de los policías condenados en el juicio de 1999 que continuaba en prisión.

La familia de Miguel Bru reclamó durante décadas saber qué pasó con el cuerpo del joven, Bru desapareció en 1993 dentro de la comisaría Novena, y López se fue sin dar respuestas. La causa sigue abierta desde el punto de vista de la búsqueda de los restos, aunque ya no tiene condenados vivos en detención.

32 años, nueva vigilia y la misma pregunta de siempre

A32 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Miguel Bru en la comisaría Novena de La Plata, familiares y organizaciones de derechos humanos llevaron a cabo a una vigilia este domingo frente a la dependencia policial, ubicada en la esquina de 5 y 59, para exigir avances en la causa y recordar a la víctima.

La actividad se llevó a cabo desde las 19 horas hasta las 2 de la madrugada, horario en que, en 1993, Bru fue ingresado a la comisaría por efectivos de la Policía Bonaerense para ser sometido a torturas. Tras su ingreso, fue sacado sin vida del lugar y hasta la fecha su cuerpo continúa desaparecido, un hecho que marcó un capítulo oscuro en la historia de violencia institucional en la ciudad.

En agosto de 1993 Bru, un estudiante de Periodismo de 23 años, denunció a efectivos de esa dependencia por un allanamiento ilegal en su casa y a partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia. Según consta en el expediente, Bru fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993, y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, entre las 19 y las 20, donde fue visto por última vez mientras era torturado.