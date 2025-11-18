Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes bien de noche: días y horarios de los octavos de final del Clausura

Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona
La Liga Profesional confirmó oficialmente los días y horarios de los Octavos de Final del Torneo Clausura, que se disputarán entre el sábado 22 y el miércoles 26, con cruces atractivos y varios clásicos recientes reeditados. Así quedó diagramada la agenda completa:
El sábado abrirán la fase Vélez y Argentinos Juniors, que se enfrentarán el sábado 22 a las 20, mismo horario en el que jugarán Central Córdoba y San Lorenzo, en un cruce que promete alta tensión en Santiago del Estero.
La actividad continuará el domingo con dos encuentros de peso: Rosario Central recibirá a Estudiantes el domingo 23 desde las 17.30, mientras que Boca y Talleres cerrarán la jornada a las 20, en la Bombonera.
El lunes será el día más cargado de actividad, con tres partidos en fila. Riestra y Barracas Central abrirán la tarde a las 17, seguidos por el duelo de alto voltaje entre Racing y River, pautado para las 19.30. Más tarde, en el cierre del día, Unión y Gimnasia jugarán a las 22, en Santa Fe.
La ronda se completará recién el miércoles: Lanús recibirá a Tigre el miércoles 26 a las 21.30, en el que será el último encuentro de los octavos y el que terminará de definir el cuadro de cuartos.
Sábado 22 de noviembre
20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B)
Domingo 23 de noviembre
20.00 Boca (1A) – Talleres (8B)
Lunes 24 de noviembre
19.30 Racing (3A) – River (6B)
Miércoles 26 de noviembre
21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A)
Sábado 22 de noviembre
22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)
Domingo 23 de noviembre
17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)
Lunes 24 de noviembre
17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)
22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B)
