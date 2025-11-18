¡EN VIVO!.- Seguí el sorteo para ingresar a los colegios de la UNLP: mirá los resultados de la Anexa y el Liceo

Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
Desde las 9 de este martes se desarrolla el sorteo público oficial para la asignación de vacantes para aquellos que quieran ingresar a los colegios que funcionan bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Los resultados se pueden seguir en vivo por streaming a través de www.unlp.edu.ar, donde estará abierto a toda la comunidad.
De forma física, tendrá lugar en la Sala del Consejo Superior, ubicada en el edificio del Rectorado (calle 7 N° 776, primer piso).
Los resultados definitivos se pueden obtener al instante de acuerdo con cada horario de sorteo asignado.
Cabe remarcar que el sorteo abarca vacantes y lista de espera puesto que hay cursos que no cuentan con asientos disponibles. Por ese motivo en algunos listados quienes salieron sorteados aparecerán con la denominación "en espera".
1° Grado Ed. Primaria
2° Grado Ed. Primaria
1º año Ed. Inicial (3 años)
2º año Ed. Inicial (4 años)
3° Grado Ed. Primaria
4° Grado Ed. Primaria
5° Grado Ed. Primaria
6° Grado Ed. Primaria
3º año Ed. Inicial (5 años)
1° Año
3° Año
1º CB Artes Musicales Piano / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Piano / Turno Mañana
1º CB Artes Visuales / Turno Mañana
1º CB Artes Visuales / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Guitarra / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Guitarra / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Violín / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Violín / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Contrabajo /Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Contrabajo/Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Viola / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Viola / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Saxofón / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Saxofón / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Flauta T. /Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Flauta T. / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Violoncello/Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Violoncello/Turno Tarde
2º ESB Artes Visuales / Turno Tarde
3º ESB Artes Visuales / Turno Tarde
2º ESB Artes Musicales / Turno Tarde
3º ESB Artes Musicales / Turno Tarde
4º ESS Artes Musicales / Turno Mañana
4º ESS Artes Visuales / Turno Mañana
1º CB Artes Audiovisuales / Turno Tarde
