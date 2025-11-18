¡EN VIVO!.- Seguí el sorteo para ingresar a los colegios de la UNLP: mirá los resultados de la Anexa y el Liceo

Desde las 9 de este martes se desarrolla el sorteo público oficial para la asignación de vacantes para aquellos que quieran ingresar a los colegios que funcionan bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Los resultados se pueden seguir en vivo por streaming a través de www.unlp.edu.ar, donde estará abierto a toda la comunidad.

De forma física, tendrá lugar en la Sala del Consejo Superior, ubicada en el edificio del Rectorado (calle 7 N° 776, primer piso).

Los resultados definitivos se pueden obtener al instante de acuerdo con cada horario de sorteo asignado.

Cabe remarcar que el sorteo abarca vacantes y lista de espera puesto que hay cursos que no cuentan con asientos disponibles. Por ese motivo en algunos listados quienes salieron sorteados aparecerán con la denominación "en espera".

Horarios y resultados

Escuela Graduada “Joaquín V. González” 2026

1° Grado Ed. Primaria

2° Grado Ed. Primaria

1º año Ed. Inicial (3 años)

2º año Ed. Inicial (4 años)

3° Grado Ed. Primaria

4° Grado Ed. Primaria

5° Grado Ed. Primaria

6° Grado Ed. Primaria

3º año Ed. Inicial (5 años)

Liceo “Víctor Mercante”, a las 10

1° Año

Colegio Nacional “Rafael Hernández”, a las 10:30

1° Año

3° Año

Escuela de Bellas Artes, a las 11:15

1º CB Artes Musicales Piano / Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Piano / Turno Mañana

1º CB Artes Visuales / Turno Mañana

1º CB Artes Visuales / Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Guitarra / Turno Mañana

1º CB Artes Musicales Guitarra / Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Violín / Turno Mañana

1º CB Artes Musicales Violín / Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Contrabajo /Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Contrabajo/Turno Mañana

1º CB Artes Musicales Viola / Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Viola / Turno Mañana

1º CB Artes Musicales Saxofón / Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Saxofón / Turno Mañana

1º CB Artes Musicales Flauta T. /Turno Mañana

1º CB Artes Musicales Flauta T. / Turno Tarde

1º CB Artes Musicales Violoncello/Turno Mañana

1º CB Artes Musicales Violoncello/Turno Tarde

2º ESB Artes Visuales / Turno Tarde

3º ESB Artes Visuales / Turno Tarde

2º ESB Artes Musicales / Turno Tarde

3º ESB Artes Musicales / Turno Tarde

4º ESS Artes Musicales / Turno Mañana

4º ESS Artes Visuales / Turno Mañana

1º CB Artes Audiovisuales / Turno Tarde