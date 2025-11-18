Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

La Ciudad

¡EN VIVO!.- Seguí el sorteo para ingresar a los colegios de la UNLP: mirá los resultados de la Anexa y el Liceo

18 de Noviembre de 2025 | 10:10

18 de Noviembre de 2025 | 10:10

Escuchar esta nota

Desde las 9 de este martes se desarrolla el sorteo público oficial para la asignación de vacantes para aquellos que quieran ingresar a los colegios que funcionan bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Los resultados se pueden seguir en vivo por streaming a través de www.unlp.edu.ar, donde estará abierto a toda la comunidad. 

De forma física, tendrá lugar en la Sala del Consejo Superior, ubicada en el edificio del Rectorado (calle 7 N° 776, primer piso). 

Los resultados definitivos se pueden obtener al instante de acuerdo con cada horario de sorteo asignado.

Cabe remarcar que el sorteo abarca vacantes y lista de espera puesto que hay cursos que no cuentan con asientos disponibles. Por ese motivo en algunos listados quienes salieron sorteados aparecerán con la denominación "en espera".

Horarios y resultados

Escuela Graduada “Joaquín V. González” 2026

1° Grado Ed. Primaria
2° Grado Ed. Primaria
1º año Ed. Inicial (3 años)
2º año Ed. Inicial (4 años)
3° Grado Ed. Primaria
4° Grado Ed. Primaria
5° Grado Ed. Primaria
6° Grado Ed. Primaria
3º año Ed. Inicial (5 años)

Meridiano V, a puro folclore por el aniversario de La Plata: hoy, Antonio Tarragó Ros dice presente

La Plata en noviembre, en “modo Bagdad” por las explosiones: "nadie pega un ojo" por los festejos estudiantiles

Liceo “Víctor Mercante”, a las 10

1° Año

Colegio Nacional “Rafael Hernández”, a las 10:30

1° Año
3° Año

Escuela de Bellas Artes, a las 11:15

1º CB Artes Musicales Piano / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Piano / Turno Mañana
1º CB Artes Visuales / Turno Mañana
1º CB Artes Visuales / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Guitarra / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Guitarra / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Violín / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Violín / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Contrabajo /Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Contrabajo/Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Viola / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Viola / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Saxofón / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Saxofón / Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Flauta T. /Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Flauta T. / Turno Tarde
1º CB Artes Musicales Violoncello/Turno Mañana
1º CB Artes Musicales Violoncello/Turno Tarde
2º ESB Artes Visuales / Turno Tarde
3º ESB Artes Visuales / Turno Tarde
2º ESB Artes Musicales / Turno Tarde
3º ESB Artes Musicales / Turno Tarde
4º ESS Artes Musicales / Turno Mañana
4º ESS Artes Visuales / Turno Mañana
1º CB Artes Audiovisuales / Turno Tarde

