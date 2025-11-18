Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Siguen los desvíos y el caos de tránsito por las obras en la zona de 1 y 38
Faltó agua en Tolosa por la reparación de una cañerías en 120 y 530
Dragones Rosas recibirá a la precursora del remo en bote, Adriana Bartoli
Matriculación de 80 agrimensores en la provincia de Buenos Aires
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una pareja fue sorprendida mientras dormía por cuatro delincuentes armados, que la tuvieron cautiva bajo fuertes amenazas
Un violento robo ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en la calle 25 entre 34 y 35, en pleno casco urbano de La Plata, donde una pareja de jubilados fue sorprendida mientras dormía por un grupo de delincuentes armados.
El hecho se produjo alrededor de las 4 de la mañana y se extendió por casi una hora, según pudo saber este diario.
De acuerdo con el relato, la pareja descansaba en el segundo piso de la vivienda cuando cuatro individuos ingresaron con sus rostros cubiertos, guantes y armas de fuego.
Los delincuentes irrumpieron en la habitación y obligaron a los moradores a levantarse mediante amenazas directas y golpes.
En medio de la intimidación, los asaltantes exigieron “todos los objetos de valor y el dinero”, según indicaron fuentes policiales.
Mientras dos de los ladrones mantenían reducida a la pareja, los otros comenzaron a recorrer las distintas dependencias de la vivienda.
LE PUEDE INTERESAR
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
LE PUEDE INTERESAR
El policía acusado por un atroz ataque se mantuvo en silencio
Los intrusos registraron cada habitación en busca de pertenencias de valor.
Los damnificados estimaron que la permanencia de los delincuentes dentro de la propiedad duró cerca de una hora, tiempo en el que revisaron muebles, cajones y distintos sectores del domicilio.
Luego de ese lapso, los delincuentes regresaron al dormitorio donde tenían retenida a la pareja y reiteraron las amenazas, esta vez exigiendo más dinero.
Las víctimas indicaron que sintieron temor por la posibilidad de que “cumplieran con las amenazas”, si no entregaban lo solicitado.
Finalmente, inducidos por el miedo y la desesperación la pareja se vio obligada a tomar la dura decisión de entregar todos sus años de esfuerzo.
Luego de entregar el efectivo, el matrimonio fue encerrado en una habitación por los ladrones, quienes escaparon poco después.
Al recuperar la calma y asegurarse de que los intrusos ya no estaban en la casa, los damnificados pudieron salir a pedir ayuda.
Entre los elementos sustraídos se contabilizó dinero en efectivo, alhajas de diversa índole y dos teléfonos celulares.
Los investigadores señalaron que no todos los objetos sustraídos pudieron ser detallados de inmediato debido al estado de shock de los moradores.
Según la primera evaluación policial, los delincuentes habrían ingresado por una ventana del primer piso que presentaba una reja rota.
Además, se sospecha que una quinta persona pudo haber actuado como apoyo desde el exterior, comunicándose con los asaltantes durante el robo.
A las 06.10 arribó al lugar el personal de salud para atender a las víctimas, quienes estaban conscientes pero afectadas emocionalmente por la situación vivida.
Luego de ser analizada, personal médico decidió que ambas víctimas debían ser trasladadas a un centro de salud para recibir asistencia médica preventiva.
Los damnificados fueron conducidos al Hospital Rossi, en donde fueron sometidos a curaciones y recibieron un tratamiento para estabilizar sus parámetros.
Como parte de las primeras medidas, se inició un relevamiento de las cámaras internas que posee la vivienda.
La causa fue caratulada como robo agravado, y las autoridades trabajan sobre las pistas obtenidas en las últimas horas.
Por el momento, no se informaron detenciones ni avances significativos, pero se mantiene activa la investigación para dar con los responsables.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí