Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros

El ataque a los jubilados ocurrió en una casa de 25 entre 34 y 35

Un violento robo ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en la calle 25 entre 34 y 35, en pleno casco urbano de La Plata, donde una pareja de jubilados fue sorprendida mientras dormía por un grupo de delincuentes armados.

El hecho se produjo alrededor de las 4 de la mañana y se extendió por casi una hora, según pudo saber este diario.

De acuerdo con el relato, la pareja descansaba en el segundo piso de la vivienda cuando cuatro individuos ingresaron con sus rostros cubiertos, guantes y armas de fuego.

Los delincuentes irrumpieron en la habitación y obligaron a los moradores a levantarse mediante amenazas directas y golpes.

En medio de la intimidación, los asaltantes exigieron “todos los objetos de valor y el dinero”, según indicaron fuentes policiales.

Mientras dos de los ladrones mantenían reducida a la pareja, los otros comenzaron a recorrer las distintas dependencias de la vivienda.

Los intrusos registraron cada habitación en busca de pertenencias de valor.

Los damnificados estimaron que la permanencia de los delincuentes dentro de la propiedad duró cerca de una hora, tiempo en el que revisaron muebles, cajones y distintos sectores del domicilio.

Luego de ese lapso, los delincuentes regresaron al dormitorio donde tenían retenida a la pareja y reiteraron las amenazas, esta vez exigiendo más dinero.

Las víctimas indicaron que sintieron temor por la posibilidad de que “cumplieran con las amenazas”, si no entregaban lo solicitado.

Finalmente, inducidos por el miedo y la desesperación la pareja se vio obligada a tomar la dura decisión de entregar todos sus años de esfuerzo.

Luego de entregar el efectivo, el matrimonio fue encerrado en una habitación por los ladrones, quienes escaparon poco después.

Al recuperar la calma y asegurarse de que los intrusos ya no estaban en la casa, los damnificados pudieron salir a pedir ayuda.

Entre los elementos sustraídos se contabilizó dinero en efectivo, alhajas de diversa índole y dos teléfonos celulares.

Los investigadores señalaron que no todos los objetos sustraídos pudieron ser detallados de inmediato debido al estado de shock de los moradores.

Según la primera evaluación policial, los delincuentes habrían ingresado por una ventana del primer piso que presentaba una reja rota.

Además, se sospecha que una quinta persona pudo haber actuado como apoyo desde el exterior, comunicándose con los asaltantes durante el robo.

A las 06.10 arribó al lugar el personal de salud para atender a las víctimas, quienes estaban conscientes pero afectadas emocionalmente por la situación vivida.

Luego de ser analizada, personal médico decidió que ambas víctimas debían ser trasladadas a un centro de salud para recibir asistencia médica preventiva.

Los damnificados fueron conducidos al Hospital Rossi, en donde fueron sometidos a curaciones y recibieron un tratamiento para estabilizar sus parámetros.

Como parte de las primeras medidas, se inició un relevamiento de las cámaras internas que posee la vivienda.

La causa fue caratulada como robo agravado, y las autoridades trabajan sobre las pistas obtenidas en las últimas horas.

Por el momento, no se informaron detenciones ni avances significativos, pero se mantiene activa la investigación para dar con los responsables.