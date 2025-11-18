“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Trabajadores del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero despidieron a Virginia Franco, la psiquiatra platense asesinada en City Bell este fin de semana. La mujer fue hallada sin vida por un amigo cercano en su casa, en una escena que daba cuenta de un posible crimen.

A través de la cuenta oficial del hospital bonaerense, ex compañeros de Franco escribieron: “Desde el Servicio de Agudas del Hospital Dr. Alejandro Korn despedimos con profunda tristeza a la Dra. Virginia Franco, quien fuera nuestra entrañable compañera. Se desempeñó allí como psiquiatra de planta hasta su jubilación, con algún paso intermedio por el Servicio de Atención en Crisis. Virginia fue ejemplar en su desempeño profesional, habiendo sido guía y referente de quienes nos formamos en el Hospital”.

“Responsable, ética, valiente, siempre abanderada de causas justas. Respetuosa de sus pacientes, quienes siempre la recuerdan con afecto. Mujer de convicciones firmes, apasionada por la vida, alegre. De gran sentido estético, solidaria, inolvidable”, continúan describiéndola.

Y concluyeron: “Nos honra contar con su legado, que se multiplica en las nuevas generaciones de psiquiatras del hospital. Ahí en cada una de sus enseñanzas, y en los innumerables recuerdos de anécdotas y luchas compartidas, siempre vivirá la Dra. Virginia Franco. Expresamos nuestro deseo de justicia para ella y sus allegados. ¡Cuánto dolor, cuánta crueldad inmerecida querida Virginia!”.

Por ahora, el crimen de la psiquiatra Virginia Franco (68) no tiene detenidos y tampoco sospechosos visibles. Es que la pista que llevaba a quienes supuestamente manejaban sus finanzas y, se deslizó, podían haber quedado expuestos ante un mal manejo económico, parece debilitarse con el paso de las horas. Entonces, corridos del centro de la escena, todos se preguntan ¿qué pasó entre la noche del viernes y la mañana del sábado en la vivienda de Cantilo entre 15A y 17 de City Bell? ¿La profesional era hostigada por algún desconocido?.