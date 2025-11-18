¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial
¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial
El Súper Cartonazo y un premio acumulado de 30 millones: tres ganadores, dos se llevan más de $13 millones cada uno
En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región
Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata
El Presupuesto y la ley fiscal de Kicillof lograron dictamen en la Legislatura bonaerense
"Me siento desilusionada": Julieta Makintach habló tras la destitución en La Plata y confirmó que apelará el fallo
"Justicia por Agustín": familiares y amigos del joven asesinado en Tolosa reclaman en el paso bajo nivel
Tensa audiencia por la restitución de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara
Murió Justo José López, el último ex policía que permanecía detenido tras la desaparición de Miguel Bru
Comisión $Libra: el informe final determinó una "colaboración indescifrable" de Milei
Uno de los más facheros de Boca y la nieta de Susana Giménez confirmaron su romance
Aniversario de La Plata: así será el operativo en los festejos de Plaza Moreno
Causa Seguros: Casación confirmó el procesamiento al ex presidente Alberto Fernández
Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura
Fraude eléctrico en La Plata: supermercados con medidores "tocados" y comercios "enganchados" a la luz
Un gremio docente convocó a una marcha el jueves y hay escuelas que tendrán 6 días corridos sin clases
VIDEO. Una Ecosports ardió en llamas en el Distribuidor de La Plata
¡Bombazo! Shakira en Argentina: Ángela Torres abrirá los shows en Buenos Aires
VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!
Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Martes sin agua en La Plata: Absa reemplaza una bomba y afecta el servicio en una amplia zona
El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"
Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María
Gimena Accardi y el hombre "misterioso": se sacó fotos hot y las redes explotaron
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
Optimismo en el Real Estate: suben los valores del metro cuadrado en La Plata y se reactivan las expectativas de crédito hipotecario
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Trabajadores del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero despidieron a Virginia Franco, la psiquiatra platense asesinada en City Bell este fin de semana. La mujer fue hallada sin vida por un amigo cercano en su casa, en una escena que daba cuenta de un posible crimen.
A través de la cuenta oficial del hospital bonaerense, ex compañeros de Franco escribieron: “Desde el Servicio de Agudas del Hospital Dr. Alejandro Korn despedimos con profunda tristeza a la Dra. Virginia Franco, quien fuera nuestra entrañable compañera. Se desempeñó allí como psiquiatra de planta hasta su jubilación, con algún paso intermedio por el Servicio de Atención en Crisis. Virginia fue ejemplar en su desempeño profesional, habiendo sido guía y referente de quienes nos formamos en el Hospital”.
“Responsable, ética, valiente, siempre abanderada de causas justas. Respetuosa de sus pacientes, quienes siempre la recuerdan con afecto. Mujer de convicciones firmes, apasionada por la vida, alegre. De gran sentido estético, solidaria, inolvidable”, continúan describiéndola.
Y concluyeron: “Nos honra contar con su legado, que se multiplica en las nuevas generaciones de psiquiatras del hospital. Ahí en cada una de sus enseñanzas, y en los innumerables recuerdos de anécdotas y luchas compartidas, siempre vivirá la Dra. Virginia Franco. Expresamos nuestro deseo de justicia para ella y sus allegados. ¡Cuánto dolor, cuánta crueldad inmerecida querida Virginia!”.
Por ahora, el crimen de la psiquiatra Virginia Franco (68) no tiene detenidos y tampoco sospechosos visibles. Es que la pista que llevaba a quienes supuestamente manejaban sus finanzas y, se deslizó, podían haber quedado expuestos ante un mal manejo económico, parece debilitarse con el paso de las horas. Entonces, corridos del centro de la escena, todos se preguntan ¿qué pasó entre la noche del viernes y la mañana del sábado en la vivienda de Cantilo entre 15A y 17 de City Bell? ¿La profesional era hostigada por algún desconocido?.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí