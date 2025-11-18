Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona
Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona
Ya hay un ganador de los $10 millones del Cartonazo: presentó los cupones y por ahora también se lleva el 0Km
Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios
Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura
VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
Gimena Accardi y el hombre "misterioso": se sacó fotos hot y las redes explotaron
El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"
Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María
Martes sin agua en La Plata: Absa reemplaza una bomba y afecta el servicio en una amplia zona
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Optimismo en el Real Estate: suben los valores del metro cuadrado en La Plata y se reactivan las expectativas de crédito hipotecario
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
La Plata en noviembre, en “modo Bagdad” por las explosiones: "nadie pega un ojo" por los festejos estudiantiles
Meridiano V, a puro folclore por el aniversario de La Plata: hoy, Antonio Tarragó Ros dice presente
Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Tres días de celebración en Magdalena: música, ferias y un cierre con artista exclusivo
Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo por $10 millones de pesos ya tiene a su primer ganador. Se trata de Eduardo Fabián Herrera, un lector de EL DIA de 59 años y oriundo de Berisso, quien ya se acercó a nuestras oficinas para corroborar su cupón de la fortuna. Además, Fabián se está adjudicando por ahora el auto Renault Kwid 0KM o 20 millones de pesos, ya que también logró reunir los cinco cupones de los días domingos para llevarse el fenomenal premio extra.
LEA TAMBIÉN
Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes
Fabián visitó la redacción de EL DIA en donde contó que "juego siempre al Cartonazo". "¡Esta vez se pudo dar!", celebró. "Con mi señora leemos el diario pero además participo del juego desde hace tiempo. Los domingos es una costumbre para mí leer EL DIA, así que tengo los cinco cupones", sostuvo sobre la firme posibilidad de ganar el auto o la suculenta suma de dinero, lo cual se deberá repartir en caso de que en el transcurso de la jornada surjan nuevos ganadores.
Cabe remarcar que en caso de presentarse más ganadores del Súper Cartonazo, el pozo vacante de 10 millones será repartido en partes iguales. En cuanto al gran premio del auto o 20 millones de pesos, solo se reparte si hay más de un ganador que presente los cinco cupones dominicales. Por el momento Fabián se está adjudicando el rodado o el dinero según su decisión y voluntad una vez finalizada la ronda semanal.
Todavía hay tiempo de jugar y ganar con el Súper Cartonazo hasta las 17 horas.
Fabián, contento porque esta vez pudo concretar su anhelo de acertar los quince números del Súper Cartonazo, recordó que "hace dos años sufrí un accidente cardiovascular (ACV) que me impidió continuar con mis actividades laborales”, lo que complicó sus ingresos hogareños. "Con mi señora tenemos un pequeño taller de costura y vivimos de eso", relató.
"El premio nos va a venir muy bien para saldar algunas deudas mientras espero que me salga la pensión", sostuvo. "Y añadió que seguramente haremos alguna refacción en el hogar y luego disfrutaremos en algo que nos guste con mi señora", remarcó.
66-25-58-46-09-64-74-15-36-83
Para ganar el Súper Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes y el martes los números que se publican en el diario y en la web. El objetivo es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando.
El día decisivo es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA. en diagonal 80 Nº815, en La Plata, antes de las 17 hs.
En caso de haber más de un ganador el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.
Para la presente ronda semanal, el premio sale o sale, es decir, si nadie logra juntar los 15 números, el premio será entregado y repartido entre quienes alcancen los 14.
A su vez sigue firme la entrega del premio por línea de 300.000 pesos y del auto Renault Kwid 0KM o 20 millones de pesos para quienes además de ganar el Cartonazo presenten cinco tarjetas del juego que salen los domingos con la edición impresa de EL DIA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí