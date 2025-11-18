Ya hay un ganador de los $10 millones del Cartonazo: presentó los cupones y por ahora también se lleva el 0Km

El Súper Cartonazo por $10 millones de pesos ya tiene a su primer ganador. Se trata de Eduardo Fabián Herrera, un lector de EL DIA de 59 años y oriundo de Berisso, quien ya se acercó a nuestras oficinas para corroborar su cupón de la fortuna. Además, Fabián se está adjudicando por ahora el auto Renault Kwid 0KM o 20 millones de pesos, ya que también logró reunir los cinco cupones de los días domingos para llevarse el fenomenal premio extra.

Fabián visitó la redacción de EL DIA en donde contó que "juego siempre al Cartonazo". "¡Esta vez se pudo dar!", celebró. "Con mi señora leemos el diario pero además participo del juego desde hace tiempo. Los domingos es una costumbre para mí leer EL DIA, así que tengo los cinco cupones", sostuvo sobre la firme posibilidad de ganar el auto o la suculenta suma de dinero, lo cual se deberá repartir en caso de que en el transcurso de la jornada surjan nuevos ganadores.

Cabe remarcar que en caso de presentarse más ganadores del Súper Cartonazo, el pozo vacante de 10 millones será repartido en partes iguales. En cuanto al gran premio del auto o 20 millones de pesos, solo se reparte si hay más de un ganador que presente los cinco cupones dominicales. Por el momento Fabián se está adjudicando el rodado o el dinero según su decisión y voluntad una vez finalizada la ronda semanal.

Todavía hay tiempo de jugar y ganar con el Súper Cartonazo hasta las 17 horas.

Fabián, contento porque esta vez pudo concretar su anhelo de acertar los quince números del Súper Cartonazo, recordó que "hace dos años sufrí un accidente cardiovascular (ACV) que me impidió continuar con mis actividades laborales”, lo que complicó sus ingresos hogareños. "Con mi señora tenemos un pequeño taller de costura y vivimos de eso", relató.

"El premio nos va a venir muy bien para saldar algunas deudas mientras espero que me salga la pensión", sostuvo. "Y añadió que seguramente haremos alguna refacción en el hogar y luego disfrutaremos en algo que nos guste con mi señora", remarcó.

Los diez números que salieron este martes 18 de noviembre

66-25-58-46-09-64-74-15-36-83

Cómo se juega al Súper Cartonazo

Para ganar el Súper Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes y el martes los números que se publican en el diario y en la web. El objetivo es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando.

El día decisivo es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA. en diagonal 80 Nº815, en La Plata, antes de las 17 hs.

En caso de haber más de un ganador el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.

Para la presente ronda semanal, el premio sale o sale, es decir, si nadie logra juntar los 15 números, el premio será entregado y repartido entre quienes alcancen los 14.

A su vez sigue firme la entrega del premio por línea de 300.000 pesos y del auto Renault Kwid 0KM o 20 millones de pesos para quienes además de ganar el Cartonazo presenten cinco tarjetas del juego que salen los domingos con la edición impresa de EL DIA.