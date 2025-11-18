Tensa audiencia por la restitución de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara

Una nueva audiencia por la restitución internacional de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara se llevó adelante hoy, según se supo, sin acuerdos, en un ambiente tenso, con la presencia de Mauro Icardi junto a su abogada, Elba Marcovecchio, mientras que en el encuentro también asistieron Lara Piro, por parte de Icardi, y Diego Palombo, el nuevo abogado de Wanda Nara.

La reunión fue tensa, el letrado representante de Nara mantuvo una respuesta negativa constante y no lograron acordar sobre ninguno de los puntos, ya sea por las vacaciones en algún país neutro o bien las mediaciones sobre las visitas entre ambos.

Asimismo, Zaffora confirmó que el futbolista fue quien personalmente, dejó a las menores en el edificio Chateau Libertador, al custodia de su ex pareja, porque él regresaría a Turquía en las próximas horas ya que le solicitaron desde el club que adelante el regreso.

Palombo, a su vez, realizó escuetas declaraciones que parecían esquivar a la prensa, señaló que no era necesario que ninguna de las partes asistiera, tal como lo hizo el delantero del equipo turco: ”No estaban citados”, indicó y sostuvo que aún no dialogó con su clienta, ni con el abogado anterior, Nicolás Payarola.