Promedios 2026: cuáles son los equipos que estarán comprometidos con el descenso

San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza descendieron este fin de semana a la Primera Nacional, luego de que se dispute la 16ª fecha del Torneo Clausura. En este contexto, y con los dos descensos confirmados, hay varios equipos que comenzarán el 2026 muy comprometidos en la tabla de promedios.
El equipo que más complicado arrancará en la tabla será Sarmiento de Junín, con 70 puntos en los 73 partidos que disputó entre 2024 y 2025, lo que da un promedio de 0,958.
Un poco más arriba, con 1,031, aparecerá Aldosivi de Mar del Plata, que en este 2025 se salvó de manera milagrosa en la última fecha, luego de superar en un mano a mano apasionante a San Martín de San Juan por 4-2.
Por encima de Sarmiento y Aldosivi estarán dos históricos del fútbol argentino, como lo son Banfield y Newells. El “Taladro”, que se encuentra en un flojísimo momento, arrancará en el 2026 con un promedio de 1,041. La “Lepra”, por su parte, estará un poco más acomodado, con 1,123, aunque no podrá descuidar.
Las grandes incógnitas serán los equipos que asciendan desde la Primera Nacional, a los que por obvias razones les cuesta adaptarse al fútbol argentino. Uno de ellos será Gimnasia de Mendoza, que se impuso por penales en la gran final, mientras que el otro se definirá en pocos días y será el ganador de la serie entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto.
Además del equipo que pierda la categoría por los promedios, también habrá otro descenso por tabla anual, aunque siempre hay que tomar estos datos con pinzas en una AFA que suele cambiar las reglas en el medio de los torneos.
